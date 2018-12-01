特朗普称与习近平的会晤“很可能会发生点什么”

路透11月30日 - 美国之音记者在推特上称，美国总统特朗普周五称，他与中国国家主席习近平在20国集团(G20)布宜诺斯艾利斯峰会间隙的会晤“很可能会发生点什么”。
该记者称，特朗普是在接受美国之音采访时作上述表态的。特朗普定于周六与习近平共进晚餐。
美国总统特朗普周五(11/30)在出席G20峰会的间歇接受了美国之音特约撰稿人格莱塔·范·萨斯特伦的专访，当被问到他是否会与习近平主席谈论气候变化问题时，特朗普总统说，他们的主要会谈话题是大家都关心的贸易。他还强调了与习近平有着良好的个人关系。https://t.co/EuWg6TElfb #G20 #美中峰会 #特习会 pic.twitter.com/NO9zmDXdoL— 美国之音中文网 (@VOAChinese) November 30, 2018
星期五(11月30日)，美国总统特朗普在布宜诺斯艾利斯出席G-20峰会的间歇接受了美国之音特约撰稿人格莱塔·范·萨斯特伦的专访，谈到即将举行的美中峰会以及美中贸易等多项话题。他说，他星期六与中国国家主席习近平共进晚宴时，重点是讨论贸易问题，双方“很有可能达成点什么”。下面是采访的部分内容：
格莱塔·范·萨斯特伦问：“G-20谈的是全球经济。放眼全球，您认为在不久的将来，对全球经济最大的现实威胁是什么？”
特朗普总统答：“我们有很多威胁，但美国被这么多的国家坑了。我说‘中国’的时候，并不是在告诉你什么秘密，中国害了我们这么多年、25年……”
问：“您多年来一直在跟我这么说，那时候您还不是总统候选人呢。”
答：“我这话已经说了很久了。我还是‘年轻’开发商的时候，我对您、对大家都这么说。我说了很久。我过去还举过日本的例子，但现在日本的问题少了些，但是日本的问题还是不小。但几乎每个国家都在这么做。就好像我们没有人懂得谈判、贸易、谈协议。我们有几乎8千亿美元的贸易逆差，而我正在改变这点。我们从美墨加协定(USMCA)开始，它取代北美自贸协定(NAFTA)。我们刚刚跟韩国达成了一项很棒的协议。我认为，您很快就会看到一些非常大的变化。我们正在跟欧盟谈。美国一直被欧盟整惨了。而且再次要说的是，您知道，我们会跟中国的习主席共进晚宴，也很有可能达成点什么。”
问：“您称中国是坑美国的国家之一。中国正在全球扩展足迹。他们已经在北非了。他们在巴基斯坦修建一个巨大的港口。他们签有大型协议，跟巴拿马和拉美签有投资协议。从某种意义上说，正在地理上逼近美国。您对中国的战略目标放心吗？您是不是有那么一点担心呢？”
答：“我认为，他们的钱会比现在少了，这是因为我达成的协议，而且如果您看看，我们目前是2500亿美元，25%。这意味着我们会获得几十亿、几十亿的美元，再加上我还可以加倍，然后还可以再加倍。他们永远也不能再做他们对其他总统做过的事情，因为，---您看到了在中国发生的事情。我不想这么做，但他们现在的情况跟之前相比不是很好，而且我还要说，我们的情况很好。”
问：“但是从国家安全的角度来看他们在拉美和世界各地投资，看起来他们确实正在全球各地扩大足迹。”
答：“我知道，但是他们有债务问题，他们必须要为这笔债付钱。他们花费巨大的资金。我喜欢这点吗？也许不，但我还知道，这对他们来说成本高昂，在很多地方不会成功。”
问：“您本来会、至少考虑过与普京总统见面，后来回绝了。假如您与他见了面，您要跟普京总统讨论什么呢？”
答：“我刚刚说过了，坦率地说，由于发生了跟乌克兰舰艇和水兵有关的事件，现在的时机不合适，但我会跟他见面的。我认为我们有很好的关系，我认为，我们会跟俄罗斯、中国和所有各方有很好的关系。我认为这是重要的。所以我会在合适的时机跟他见面。”
问：“您认为他在乌克兰问题上的想法是什么？他为什么要扣押水兵和舰艇？”
答：“我不知道他心里是怎么想的，谁也不知道。他知道自己想要什么，但是某些事情是我们不能允许发生的，而这种事情发生了，我绝不能接受。”
问：“全球经济的问题之一是气候变化。此间也在进行讨论。您在气候变化及其对全球经济影响方面的立场是什么？“
答：“很简单，我希望有地球上最洁净的空气和最洁净的水。我希望有水晶般洁净的水，而这是我们所拥有的。我们在环境方面做得很好。这是我希望的。但是我不会为了试图维持某些可能根本无关紧要的标准而让国家破产。您看看中国，看看其它国家，他们的空气肮脏，他们的坏空气飘移到了美国。人们不想谈论这点，但是它飘移了过来。所以我们让空气清洁，但他们没有，而这花费很多的钱。事实是，我们是绝对洁净的，但我们不会花费几万亿美元去做对别人有好处可对我们却没好处的事情。您知道，我有个非常简单的政策，它叫做‘美国优先’。同时，我们会是世界了不起的邻居。但我们必须公平对待自己。就应该是这样的。”
问：“您会向习主席提到气候变化吗？”
答：“我们会谈这个问题的，我们会谈很多问题。我们谈论的大话题是贸易，这是大家想听的。要知道，他必须在他的气候问题上拿出一些行动。他的气候问题有点难。但我肯定他会的。我认为他是…他是我的朋友，是好人。但是你也知道，我们有那么一点纠纷。还是那句话，多少年来我们国家一直在被占便宜，这种情况不会继续下去了。”
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