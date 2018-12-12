特朗普贸易谈判说法激励股市上涨 英镑因政治问题而下挫

亚洲股市周三上涨，因美国总统特朗普对于与中国达成贸易协议表示乐观。英镑处境困难，因英国首相特雷莎 · 梅面临保守党内的挑战。





特朗普接受路透专访时称，与中国的贸易谈判正在通过电话进行，在确定中美能否达成协议前，他不会上调对中国商品的关税。





美国总统特朗普称，若干预华为首席财务官 (CFO) 孟晚舟在加拿大被捕一案有利于国家安全或有助于与中国达成贸易协议，他将对此案进行干预。





一家加拿大法院周二批准孟晚舟在等待聆讯引渡美国裁决期间获得保释，此举或有助于缓和中国官方对孟晚舟被捕事件的愤怒。





此消息足以激励已下跌数日的市场出现反弹， MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数上涨 1.2% 。









E- 迷你标普 500 指数期货涨 0.5% ，点差交易 ( 价差赌注 ) 显示欧洲市场将开高。





由于先前已经失望多次，分析师现在不希望对贸易协议的可能性过度乐观。





“ 从华为案来看，愈来愈明显看出，中美贸易是关于技术交流、及中国企业的先进技术发展， ”ING 分析师在报告中指出。





“ 贸易战休兵并未处理到这些问题。因此中美之间紧张关系将持续。 ”





周二有报导称中国考虑将原产美国的汽车进口关税由目前的 40% 降至 15% ，这令市场人气获得提振。





不过，同时也有报导称美国本周将公布证据，详细列举出中国的黑客行为及经济间谍活动。





“ 就算出台该项 ( 汽车 ) 举措，那也只能说是撤除了一项最初的报复性举措， ” 澳新银行分析师 David Plank 说。 “ 不论情况如何，市场走势目前是因为每则新闻头条上下震荡。 ”





市场也对特朗普威胁要让美国政府关门一事感到不安，特朗普罕见地在镜头前与国会民主党领袖就边境墙问题起争执。





** 地道的英国式政变 **





外汇市场方面，英镑跌至 20 个月低位附近，有报导称，保守党议员可能在周三晚间发动对首相特雷莎 · 梅的不信任投票。





特雷莎 · 梅周一推迟了议会就其退欧协议投票表决的时间，惹怒了很多保守党议员，引发了这场政治风波。













在一系列表现差强人意的货币中，美元仍被视为最佳选择，美元指数报 97.411 。





澳洲国民银行高级汇率策略师 Rodrigo Catril 表示， “ 市场担心特雷莎 · 梅可能会被退欧派人士取代，这样会增加无协议退欧的机率。 ”





“ 关键是：特雷莎 · 梅能否继续担任首相，大选、二次公投以及硬退欧的前景如何，都存在很高的不确定性。 ”





投资者还将关注周三稍晚将公布的美国消费者物价报告，整体通胀料将放缓，这只会强化美联储将减少升息次数的揣测。





虽然市场仍预期美联储将在下周的政策会议上收紧政策，而美国总统特朗普称如果美联储这么做将是个错误。





对于美联储将减少升息次数的押注，帮助现货金在每盎司 1,244.17 美元的五个月高点附近持稳。





油价反弹，此前美国行业数据显示库存意外大减。





布兰特原油上涨

0.65

美元，报每桶

60.85

美元；美国原油上涨

0.60

美元报每桶

52.25

美元。

(

路透社

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