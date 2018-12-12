西媒评五大全球军事化程度最高国家：以色列居首 新加坡紧随其后

西班牙环球网站 12 月 10 日发表了巴勃罗 · 迭斯的题为《哪些是全世界军事化程度最高的国家？》的报道。

根据可靠数据统计，以下五个国家的军事化程度在全球名列前茅：

以色列

身处极具冲突性的地区争端中，以色列去年的国防支出约为 164.89 亿美元，相当于其国内生产总值的 4.73% 。鉴于这个比重在北约成员国内的平均值为 1.2% ，因此这个数字显得极其庞大。然而，由于以色列所在的地区军事化程度极高，因此其国防预算也不会显得太离谱。以色列的军费开支并不能成为其名列榜首的理由。证明以色列军事化程度高的另一个原因是其武装力量现役人员众多（ 18.45 万人，相当于全国劳动力的 4.66% ，这个比例在世界范围内领先）。

新加坡

新加坡拥有购买最先进武器装备的能力，这使其成为亚太和大洋洲地区的军事楷模之一。仅中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和巴基斯坦的军事预算和实力超越新加坡。

新加坡是东南亚地区国防支出最高的国家（高于人口为 2.64 亿的印度尼西亚，新加坡的人口仅为 560 万）。新加坡政府去年拨款 101.98 亿美元用于军事目的（相当于国内生产总值的 3.2% 、政府开支的 17.7% ）。









亚美尼亚

人口不到 300 万的亚美尼亚却拥有超过 4.9 万名军事人员。亚美尼亚武装力量动用了全国近 3.5% 的劳动力。

亚美尼亚的军事化还体现在其他方面，主要是该国与邻国阿塞拜疆之间的敌对关系，后者也是军事化程度最高的国家之一（位于排行榜第 11 位）。亚美尼亚去年的国防开支为 4.37 亿欧元。尽管其军费预算相比阿塞拜疆显得微不足道，但这个数额也相当于国内生产总值的 4% 、政府开支的 15% 。





俄罗斯

俄罗斯是全球大国中军事化程度最高的国家。俄罗斯 2017 年的国防预算高达 663 亿美元，虽然远低于美国和中国，但由于其人口和经济比重相对较低，因此这个数额显得较大。

俄罗斯 2017 年的军费支出占国内生产总值的 4.26% ，但从绝对数字来看比 2016 年低了近 20% ，这是自 1998 年以来首次削减军费。

韩国

韩国为成为军事强国付出了巨大的努力。韩国 2017 年的国防预算提升至 392 亿美元，相当于国内生产总值的 2.5% 、政府开支的 12% 以上，名列全球第 10 位。

韩国军队是全世界第七大军队，其军事人员数量约为

63.4

万人。韩国政府对试图逃避兵役（

18

岁至

35

岁的男性应履行兵役义务）的人实行零容忍政策。

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