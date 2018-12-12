西媒评五大全球军事化程度最高国家：以色列居首 新加坡紧随其后

西班牙环球网站12月10日发表了巴勃罗·迭斯的题为《哪些是全世界军事化程度最高的国家？》的报道。
根据可靠数据统计，以下五个国家的军事化程度在全球名列前茅：
以色列
身处极具冲突性的地区争端中，以色列去年的国防支出约为164.89亿美元，相当于其国内生产总值的4.73%。鉴于这个比重在北约成员国内的平均值为1.2%，因此这个数字显得极其庞大。然而，由于以色列所在的地区军事化程度极高，因此其国防预算也不会显得太离谱。以色列的军费开支并不能成为其名列榜首的理由。证明以色列军事化程度高的另一个原因是其武装力量现役人员众多（18.45万人，相当于全国劳动力的4.66%，这个比例在世界范围内领先）。
新加坡
新加坡拥有购买最先进武器装备的能力，这使其成为亚太和大洋洲地区的军事楷模之一。仅中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和巴基斯坦的军事预算和实力超越新加坡。
新加坡是东南亚地区国防支出最高的国家（高于人口为2.64亿的印度尼西亚，新加坡的人口仅为560万）。新加坡政府去年拨款101.98亿美元用于军事目的（相当于国内生产总值的3.2%、政府开支的17.7%）。
亚美尼亚
人口不到300万的亚美尼亚却拥有超过4.9万名军事人员。亚美尼亚武装力量动用了全国近3.5%的劳动力。
亚美尼亚的军事化还体现在其他方面，主要是该国与邻国阿塞拜疆之间的敌对关系，后者也是军事化程度最高的国家之一（位于排行榜第11位）。亚美尼亚去年的国防开支为4.37亿欧元。尽管其军费预算相比阿塞拜疆显得微不足道，但这个数额也相当于国内生产总值的4%、政府开支的15%。
俄罗斯
俄罗斯是全球大国中军事化程度最高的国家。俄罗斯2017年的国防预算高达663亿美元，虽然远低于美国和中国，但由于其人口和经济比重相对较低，因此这个数额显得较大。
俄罗斯2017年的军费支出占国内生产总值的4.26%，但从绝对数字来看比2016年低了近20%，这是自1998年以来首次削减军费。
韩国
韩国为成为军事强国付出了巨大的努力。韩国2017年的国防预算提升至392亿美元，相当于国内生产总值的2.5%、政府开支的12%以上，名列全球第10位。
韩国军队是全世界第七大军队，其军事人员数量约为63.4万人。韩国政府对试图逃避兵役（18岁至35岁的男性应履行兵役义务）的人实行零容忍政策。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost