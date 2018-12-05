中国男子擅闯美军事设施并拍照 自称“新泽西洗碗工”

佛州当局称，一名中国籍男子今年 9 月闯入基韦斯特海军基地并使用相机和手机对多个军事设施拍照，马上遭到逮捕。





据《迈阿密论坛报》报道，基韦斯特警方称， 20 岁的赵乾利（ Zhao Qianli ，音译）于 9 月 26 日被捕，后被判入狱 60 天。他被捕时告诉警方，自己只是迷路了，并说他是一名 “ 来自新泽西的洗碗工 ” 。





检方上周对赵乾利提起联邦控罪，罪名包括拍摄防御设施、擅闯军事、海军或海岸警卫队财产。他的保释金定在 25 万美金，目前仍在联邦监狱内拘禁。





若拍摄防御设施罪成立，赵将面临长达一年的监禁，若擅闯罪成立，他将面临最高 6 个月的监禁。他的律师 —— 来自迈阿密的商宏伟（ Hongwei Shang ，音译）周一没有立即回复评论请求。





根据联邦调查局的刑事诉讼，目击者看到赵乾利于 9 月 26 日下午 2 点 40 分左右沿着杜鲁门行宫基韦斯特海军航空站的 “ 联合跨部门工作小组（南部） ” 的安全栅栏行走。他随后从 Fort Zachary Taylor 州立公园的海滩绕过栅栏、进入军事设施内。据了解，联合跨部门工作小组主要监督基韦斯特附近水道走私毒品的情况。





州立公园的海滩上没有大门，只是一个长长的围栏，上面写着 “ 限制区域 ” ，任何人都可以通过游泳或在陆地上绕过围栏，进入海军财产。但海军表示，围栏内有足够的安全措施。基韦斯特海军航空站发言人特里斯 · 丹尼说： “ 我们现有的这些安全措施是随机的，但显然有效，因为我们将这个人捕获。 ”





起诉书中写道： “ 赵乾利绕过的围栏上面有许多警告，称围栏内的设施是一个 ‘ 军事设施 ’ 和 ‘ 限制区 ’ ，警告标志贴在海滩边上。 ”





起诉书称，赵乾利用他的摩托罗拉手机和佳能 EOS 数码相机花了几分钟时间拍摄建筑物和工作组的天线场。检方还说，赵乾利说的英语很不流利。





根据基韦斯特警方的报告，赵乾利被抓获后，

FBI

派出一名特工和一名中文翻译。当局了解到，赵通过合法签证进入美国，但签证已在被捕的一周前到期。

Twitter

sgnypost





