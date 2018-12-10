约13.6万人参与示威 法外长喊话特朗普：远离法国

身穿黄色荧光背心的示威者， 12 月 8 日连续第四个周六在法国各地堵塞交通，并再次使首都巴黎陷于冲突、混乱与抢劫之中。据法国内政部 9 日公布，当天全国有约 13.6 万人参与示威，当局共逮捕 1723 人。

8 日， “ 黄背心运动 ” 再次在巴黎举行大示威，由于此前他们宣传这次是 “ 决战性示威 ” ，法国政府接受教训，指令治安当局严阵以待并积极干预，当天早些时候的示威活动比前一个周六（ 12 月 1 日）要显得平静得多。

但当天在巴黎聚集的示威者仍超过 1 万人，比 12 月 1 日还多了 2000 人。示威者一早聚集在凯旋门，而后沿香榭丽舍大道游行，举着标语牌要求总统马克龙下台，举行紧急选举。防暴警察发射催泪弹，迫使示威者后撤，示威者也不甘示弱，向警方投掷闪光弹、石块及杂物，又在购物区放火焚烧车辆与垃圾桶，最后被警方用水柱驱散。受到示威影响，巴黎约 50 个景点和多个地铁站被迫关闭。

据《爱尔兰时报》报道，当天安全部队封锁了通往爱丽舍宫的道路。 “ 马克龙在那里！ ”31 岁在伦敦打工的伯努瓦对记者说，他是专门从伦敦赶回家乡参加抗议活动的： “ 当人们穷得咕咕叫时，他每个月收入 2 万欧元，也不用付任何租金或账单 …… 在这样一个富裕的国家，贫穷是不对的。 ”

8 日黄昏后，巴黎一些街区开始越来越乱：一些专业打砸抢分子、流氓歹徒利用 “ 黄背心 ” 示威的机会与警察玩起了 “ 猫捉老鼠 ” 的游戏，他们专挑警察力量薄弱、商店开门多的街区进行打砸抢、放火烧车等行动，导致一批商家被洗劫、许多城市公共设施遭破坏。冲突行动一直持续到 9 日凌晨。除巴黎之外，法国一些重要城市如波尔多、图卢兹、图尔等 8 日也爆发暴力冲突。警方一共逮捕了 1723 人，遭正式拘留的多达 1220 人。冲突还导致 200 人受伤，包括警察。

此次逮捕与拘留人数大幅增加，显示了警方的效率。而法庭也加速对暴力分子进行审判。 “ 他们和黄背心运动是两码事 ” ，法国警察工会一位负责人对 BFM 新闻电视台记者说，这些捣乱分子事实上出现在每次示威活动中，政府必须对他们进行严厉打击。法国内政部长卡斯塔内于当晚 7 时许在菲利普总理的陪同下发表公开讲话称，全国的示威活动已得到控制。

“ 巴黎的悲伤一天。 ” 美国总统特朗普 8 日发推特表示， “ 是时候结束荒谬而且昂贵的气候变化巴黎协定了，为此已付出了高昂代价，也许应通过低税收的形式把钱返还给居民？ ” 特朗普还不忘夸一下自己： “ 美国在这方面遥遥领先，而且是去年唯一一个二氧化碳排放量下降的重要国家！ ”

此前特朗普还发一条推特说， “ 巴黎协定在巴黎效果并不那么好。法国各地都发生了抗议和骚乱。人们不愿意支付大笔的钱来保护环境，这些钱大部分到了第三世界。抗议者高喊 ‘ 我们想要特朗普！ ’ 我爱法国。 ”

不过，马上有媒体纠正特朗普的说法。美国 “Axios” 网站 8 日称，应对气候变化，可能导致高油价，但是巴黎协定并不包括上调油价这项内容。法新社则反驳说，法国抗议者哪有高喊 “ 我们想要特朗普 ” ？高喊 “ 我们想要特朗普 ” 口号的活动发生在今年 6 月英国一场极右翼游行。法国《费加罗报》也回应特朗普称， “ 黄背心 ” 高喊的口号是 “ 马克龙辞职！ ”“ 资产阶级滚回家！ ”

9 日，法国外长勒德里昂愤怒回应特朗普： “ 我们不干涉美国国内政治，我们希望在这一点上得到同样回应， ” 他喊话特朗普： “ 远离我们的国家。 ”





虽然法国 “ 黄背心 ” 示威者相约 “ 下个周六举行第五次示威 ” ，还有示威者表示要将运动 “ 持续到圣诞 ” ，但在政府上周做出放弃加征燃油税的政策让步后， “ 黄背心 ” 继续示威已经引起越来越多法国人反感：《费加罗报》周日网上民调表明， 56% 的人希望 “ 黄背心 ” 停止他们的示威行动。

法国财政部长勒梅尔 9 日警告称，与 “ 黄背心 ” 抗议活动相关的暴力事件席卷法国，这对法国的商业和国家经济来说都是个 “ 灾难 ” 。

周六在法国还同时发生了呼吁环保的 “ 绿背心示威 ” 。全法国近 2 万多环保积极分子穿着绿背心在各地示威，呼吁当局继续推动环保事业。示威均在和平有序状态下进行。其中巴黎共和国广场也聚集了好几千环保分子。不过，许多 “ 绿背心 ” 示威者表示，他们也需要进一步的社会平等，在许多诉求上与 “ 黄背心 ” 是一致的。

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