墨总统怒斥大法官贪图天价薪水：决不许国富民穷

总统要求公务员系统降薪，属于公务员系统的墨西哥最高法院法官们不答应了。据美国福克斯新闻网 8 日报道，上任刚一周的墨西哥总统洛佩斯正着力推行给全国公务员降薪，但这项 “ 公务员薪金封顶法案 ” 却在最高法院受阻。

据悉，洛佩斯 8 日对记者怒斥最高法院的法官们说： “ 他们仍要享受天价薪水，他们的工作是落实法治，但月薪高达 60 万比索（约合 2.9 万美元）！ ” 洛佩斯随后重申了自己竞选时期的标志性口号： “ 决不允许国富民穷！ ”

洛佩斯在选战期间就承诺上台后定要推进公务员系统工资改革，认为只有降低公务员特别是高级公务员的薪水，政府才有可能将有限的财力资源转向支持低收入工薪阶层。





洛佩斯领导的国家复兴运动党目前掌控着墨西哥国会两院多数席位。上月，墨西哥国会决定，原则上所有公务员的工资均不得超过总统。洛佩斯本月初上任后，立即自砍薪水，减幅过半，目前其月薪为 10.8 万比索（约合 5300 美元）。

但据路透社 8 日报道，墨西哥最高法院 7 日宣布，在最高法院就公务员薪金是否封顶做出最终判决前，国会上月通过的公务员薪金不得超过总统的法案不得执行。

洛佩斯以较大优势赢得总统选举，但最高法院的这项决定在他正式上任后不久就给他迎头一击，同时也形成最高法院与议会的对立。

对此，洛佩斯 8 日回应称，他希望公务员是否降薪最后由国会说了算，毕竟批准最终年度预算的是立法部门。

数据显示，墨西哥在经合组织国家中的工资水平垫底，该国人均月收入为

1281

美元。洛佩斯力推的公务员降薪计划导致国内公务员队伍面临不确定性，已有公务员辞去公职转到私营部门工作。

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