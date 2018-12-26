海外就医，为什么越来越多的新中产选择了新加坡？

为什么进口药在中国国内卖的这么贵？





原因主要在于成本。一是稀缺药物本身的研发成本高昂，二则是中国严苛的药物审批制度和临床试验增加了二次成本。即使是在国外早已普及使用的药物，进入中国前也必须进行动辄三五年的临床试验，投入成本高达数百万美元。但在不少国家，只要是通过美国 FDA （食品药品监督管理局）批准的药物，就可以直接上市。赴海外就医，不仅可以买到中国国内尚未上市的特效药，还能减少药物花费。





在国内看病，尤其是大病，过程可谓相当艰辛，医疗资源的分配不均，人口基数巨大，都使得在中国国内看病不易。





也正因为如此，发达国家领先的医疗水平和优质的医疗服务，开始吸引着越来越多的中高收入人群为了 “ 看病 ” 走出国门。





海外就医现状 —— 欧美不再是唯一选择





实际上，海外就医并非一个新鲜话题。早在 2014 年，一篇名为《一个杭州人在美国求医经历》就曾引发网络关注。在这一热潮兴起的前几年，美国成为了首选目的地。有机构统计，截至 2015 年，中国到美国寻求治疗的重症患者人数超过 3000 ，其中超过 70% 为肿瘤患者。





资本市场的嗅觉永远敏锐，赴美就医市场的火热催生了大量中介机构。有一些不良中介为了招揽业务甚至出现欺诈行为，提供的服务与承诺不一致，让原本期望通过海外就医挽回生机的患者及其家属身心备受煎熬。





说到底，看病终究不适合 “ 长途跋涉 ” 。欧美市场遥远的地理距离、竞争乱象、语言不通导致的就医困难、水土不服对患者造成的二次伤害，让部分就医者将目光瞄准亚洲，新加坡开始成为继美国之后的又一海外就医目的地。





亚洲医疗水平第一的新加坡，成为新中产首选





新加坡，在大部分国人的印象中是一个干净现代的花园城市，也是东南亚重要的金融中心。但很多人不知道的是，这里的医疗水平也是亚洲首屈一指的：





· 被世界卫生组织（ WHO ）评选为亚洲最有效的医疗卫生系统，世界排名第 6 。





· 在彭博社（ Bloomberg ）发布的最高效医疗体系排名中位列第 1 （共 51 个国家）。





· 已有 13 家医院和医疗机构获得 JCI“ 黄金标准 ” 认证，占亚洲的 1/3 。





每年，到新加坡接受医疗服务的海外群体达 50 余万人。从前以印尼和马来西亚为主，近年来中国大陆的人数开始不断攀升，一些明星和周边国家的政府官员，商界精英也选择在新加坡百汇医疗集团旗下的私立医院就诊。





理由一





高效的医疗体系





新加坡的医疗体系采用分级制度，与英国相似。





最基础的是诊所和社区医院，感冒咳嗽等小毛病在这里就可以应付；第二级是综合性公立医院，在社区医院看不好的病，将由医生开具证明让病人去公立医院医治；最上一级则是擅长某一领域的专科医院或私立医院，比如尤为擅长心脏科、肿瘤科（成人及儿童肿瘤）、妇科、泌尿科等治疗的百汇医疗集团旗下的新加坡伊丽莎白医院。





分级制的医疗体系，保证了病患的合理分流，让最需要的人能够接触到层级优质的医疗资源。





除了分级制度，新加坡的医疗管理也非常严格。新加坡的卫生部对医生、手术费用、手术的具体方式和用药规范都实行严格监管，在医疗用药、医疗设备、法医鉴定和防辐射保护等方面也都有明确的标准。新加坡同时也是全球血液供应最安全的供应国之一，从 1992 年开始，就被世界卫生组织指定为输血医务合作伙伴。





理由二





先进的医疗科技和设备









· 多项首创





新加坡是亚洲首个引进美国 “ 达芬奇 ” 机器人手术系统（ DaVinci Surgical System ）的国家，在伊丽莎白医院，如果要完成甲状腺切除术，医生只需通过操纵台遥控机器人，开几个直径 1 厘米的隐蔽造口，便可进行复杂的手术过程。新加坡还是东南亚首个无需开刀治疗子宫肌瘤的国家，通过磁共振聚焦超声手术系统，患者在接受 3-4 个小时治疗后，只需休息两天，就可正常作息，无需普通手术长达一个月的恢复期。此外，亚洲首例肢体延长术和首例心脏及肝脏同时移植手术也都由新加坡百汇医疗集团完成。





· 特殊癌症治疗





除了先进的设备，新加坡对于一些在国际上都公认难治的特殊癌症，也有领先的治疗方法。比如新加坡伊丽莎白医院，就以儿童神经母细胞瘤的治疗著称。这一在国内几乎被判 “ 死刑 ” 的儿科常见恶性肿瘤，以常规的治疗方法，生存率仅有 10-20% ，但在新加坡伊丽莎白医院，即使是被确诊为高风险神经母细胞瘤的孩子，存活率也超过了 50% 。





曾被国内媒体报道过的小杨驰，刚满 3 岁便被确诊为神经母细胞瘤四期高危，他的父母花费 70 万元为其治病，进行了 4 次化疗，却还是无法在国内进行手术。后小杨驰被送往新加坡伊丽莎白医院，经过第 2 次化疗评估达到了手术条件，术后恢复得非常好。高度专业的医疗团队和高效治疗措施确保了伊丽莎白医院的高治愈率。





· 尖端心血管手术





在心脏病治疗领域，一直存在着一个难题：有出血风险的心脏病患者如需接受心脏导管插入术，往往存在很大的风险。而新加坡伊丽莎白医院所采用的 WATCHMAN （封堵器植入）手术，经皮操作封闭左心耳，不仅能降低手术风险，同时无需服用强效抗血凝药物。对于老年患者，医院也有无需打开心脏就能替换主动脉瓣的非开放式手术 TAVI （经导管主动脉瓣植入）可供选择。





· 乳腺癌及乳房再造手术





被称为 “ 中国女性第一杀手 ” 的乳腺癌，在我国的发病数和死亡数分别占全球总数的 11.2% 和 9.2% ，在世界位居前列。以往的乳腺癌手术往往对整个乳房进行切除，导致女性严重的心理问题，失去自信。在新加坡伊丽莎白医院，通过整形技术或移植乳房周围组织，已帮助万千乳腺癌患者重建乳房。如果不仔细观察，几乎无法察觉出手术痕迹，再造的乳房就像患病前一样，几乎不会影响患者的日常生活。





理由三





高素质的医护人才





除了先进的医疗技术，新加坡高素质的医护人员也饱受国际赞誉。曾经有人质疑：新加坡人少，医生经手治疗的门诊人数就少，那是否会经验不足？这样的担心完全没有必要。





和英美国家相似，新加坡的一名医学生，通常需要经过 6-8 年的培训，才有资格独立为患者出具治疗方案。在此之前，还必须到英、美等医学技术发达的国家进行 1-2 年的学习和研究，受训于世界顶级的医疗机构，如 MD 安德森癌症中心、哈佛医学院、哥伦比亚医学中心等。何况对于一名资深的专科医生而言，越是高难度的医疗项目，相比门诊经验，对前沿科研水平的理解和认知其实更加重要。新加坡伊丽莎白医院的医生中，有 40% 都有他们自己的临床科研课题，其中一些医生还深造拿到了博士学位或受聘于高校成为教授。





新加坡医疗行业奉行 “ 以病人为中心 ” 的理念，即使是护理人员也都受过专业的沟通训练，懂得如何更好地与病人交流，耐心地引导病人解释病情并为其提供最大程度的照料。新加坡伊丽莎白医院就曾收到过一封来自神经母细胞瘤患儿父母的感谢信，虽然他们的孩子最后还是不幸离开，但是在医院治疗的这段日子给了他们莫大的安慰。





理由四





优越的环境和患者体验





作为花园城市，新加坡本身的环境就非常宜人。这里的医院更是注重患者体验，贴心打造轻松舒适的氛围，从环境上减轻患者的焦虑。比如在伊丽莎白医院的诊室楼层有花店、水果店、便利店、咖啡店，空气里常常飘着咖啡香和面包香而不是刺鼻的消毒水味。病房也采用五星级酒店 + 医院的宾馆型病房模式，不仅有设施完善的单人房，还有 50 平以上的豪华套房，充分尊重患者隐私，也隔绝了交叉感染。





理由五





就医过程的便利度





· 语言





赴新就医除了上述的硬件优势，语言优势也非常突出。新加坡有 70% 以上的华人，就医途中的衣食住行各方面都不存在语言障碍。伊丽莎白医院的许多华人医生也会基本华语，患者与医生可以有效沟通，不会存在翻译偏差。





· 交通





国内大部分主要城市每天都有直达新加坡的航班，飞行时间最短仅为 3.5 小时，不到飞往欧美国家的三分之一。抵达新加坡之后，从机场前往伊丽莎白医院车程只需 25 分钟。即使是乘坐公共交通，巴士和地铁的无障碍设施也非常完善。





· 签证





中国公民可申请新加坡旅行签证进行出境治疗，申请过程非常容易便捷。对于有长期治疗需要的病患及其家属，新加坡的医院也会协助外国公民办理签证延期。





理由六





费用竞争力





虽然新加坡的就医费用高于国内，但相较于其他医疗水平相当的欧美国家，价格只需要

1/3

～

1/2

。即使是与邻近的日本相比，也具有一定的优势。并且由于关税价格低，部分进口药价格低于国内，药品价格也公开透明。另外，医生也会听取患者意见，给出合适的用药方案和治疗建议，尊重患者的选择。

Twitter

sgnypost





