越南将在太空拥有自制监测卫星 发射地选在日本

俄罗斯卫星通讯社援引越南新闻网消息（Viet Nam News）报道称，越南计划在2019年初向太空发射本国自制的地球观测卫星——“微龙”号（Micro Dragon）。
越南国家航天中心表示，2019年1月17日，艾普斯龙（Epsilon）运载火箭将携带“微龙”号和6颗日本卫星从日本内之浦发射场发射。
据越南新闻网报道，36名在日本大学学习航天技术的越南工程师参与了“微龙”号卫星的设计。这颗卫星重50公斤，于2013年开始建造，并在2017年完成。越南国家航天中心表示，建造该卫星的目的是监测沿海地区水质、发现鱼类资源并观测大洋变化。
报道还指出，此前越南国家航天中心的工程师们已经建造了“碧龙”（Pico Dragon）号小型卫星并于2013年将其送入太空，为发射“微龙”号监测卫星做了准备。同时，在“碧龙”和“微龙”号卫星之后，越南还打算再建造两颗卫星——“莲花1号”（LOTUSat-1）和“莲花2号”（LOTUSat-2）。
截止到2013年，全球只有少数国家具有独立卫星发射能力。这些国家和地区包括：俄罗斯、美国、法国、日本、中国、英国、欧洲空间局、印度、以色列、伊朗、朝鲜和韩国。
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