越南将在太空拥有自制监测卫星 发射地选在日本

俄罗斯卫星通讯社援引越南新闻网消息（ Viet Nam News ）报道称，越南计划在 2019 年初向太空发射本国自制的地球观测卫星 ——“ 微龙 ” 号（ Micro Dragon ）。





越南国家航天中心表示， 2019 年 1 月 17 日，艾普斯龙（ Epsilon ）运载火箭将携带 “ 微龙 ” 号和 6 颗日本卫星从日本内之浦发射场发射。

据越南新闻网报道， 36 名在日本大学学习航天技术的越南工程师参与了 “ 微龙 ” 号卫星的设计。这颗卫星重 50 公斤，于 2013 年开始建造，并在 2017 年完成。越南国家航天中心表示，建造该卫星的目的是监测沿海地区水质、发现鱼类资源并观测大洋变化。

报道还指出，此前越南国家航天中心的工程师们已经建造了 “ 碧龙 ” （ Pico Dragon ）号小型卫星并于 2013 年将其送入太空，为发射 “ 微龙 ” 号监测卫星做了准备。同时，在 “ 碧龙 ” 和 “ 微龙 ” 号卫星之后，越南还打算再建造两颗卫星 ——“ 莲花 1 号 ” （ LOTUSat-1 ）和 “ 莲花 2 号 ” （ LOTUSat-2 ）。

截止到

2013

年，全球只有少数国家具有独立卫星发射能力。这些国家和地区包括：俄罗斯、美国、法国、日本、中国、英国、欧洲空间局、印度、以色列、伊朗、朝鲜和韩国。

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