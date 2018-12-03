港媒：中美仅休战 关系仍存隐忧

对于“特习会”就中美贸易战达成一些共识，香港部分报章认为，中美双方只是暂时休战，两国仍存在深层次矛盾。





知名财经报章信报今天发表题为“贸易战停火中美矛盾仍难化解”的社论，指美国总统特朗普和中国国家主席习近平在会晤中达成协议，自 2019 年 1 月 1 日起双方暂停相互额外加征关税。





社论认为，表面上中美是各让一步，同意休战 3 个月，实际上是中国让步多一些，美国只是稍收敛咄咄逼人的态度。





社论指出，现阶段，中美的博弈不是停战，仅是休战。但贸易战至少没进一步恶化，始终是好事，对全球股市会带来正面影响，也有助中国经济减轻损失，以及人民币稳定。





但中美关系存在极大隐忧，一是中美关系的深层次矛盾不仅贸易战，还牵涉军事和政治领域；二是特朗普性格飘忽，即使中美达成共识，谁能保证美方不悔约。





明报发表社评指出，中美达成暂时休战 3 个月的“停火”，对于两国关系及全球经济形势带来了十分正面的影响；虽然两国的深层次结构性矛盾未解，但起码以时间换空间，让双方都赢得了转圜空间。





但社评认为，中美之间的博弈并未结束，两国关系短期虽不悲观，长期却不乐观；当第二大经济体（中国）成长到一定阶段，与世界第一经济体（美国）的博弈将会是一个长期的常态化过程。





香港经济日报在社评中指出，中美元首会晤，同意贸易休战 90 天，可谓各取所需，因两国经济增速放缓，中国成功避免中美关系破裂，陷入新冷战，换取时间以稳住经济；特朗普也争取时间，让政绩和美股回气再升。





社评认为，中方初步目标已达，未来需好好利用这 90 天谈判时间处理好与美国的双边关系，再稳住经济发展。





但谈判牵涉到结构性问题，难度极高，拖拉难免，中美关系仍将会在颠簸中前行。（中央社）

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