迪拜公主失踪 朋友爆料：为逃离王室策划了7年

33 岁的阿联酋迪拜公主拉蒂法（ Sheikha Latifa ）在今年三月发布视频称遭到父亲虐待多年，随后驾驶游艇出逃，在印度洋被拦截后，自此音讯全无。近日，拉蒂法的朋友表示，拉蒂法花了七年时间计划逃离阿联酋王室，她认为那里是一个 “ 镀金监狱 ” 。





据英国卫报网报道，近日，拉蒂法朋友表示公主失踪了，最后一次得到她的消息，是得知她的游艇在印度外海 30 公里处，遭 3 艘印度军舰和 2 艘阿联酋军舰拦截。





据报道，拉蒂法是阿联酋总理穆罕穆德亲王（ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ）的女儿。三月份她通过朋友的帮助，公布了一段事先录好的影片，揭露父亲的恐怖控制，并称已制定好了一套逃亡计划，盼能就此远走她乡。

英国广播公司（ BBC ）先前以《逃离迪拜》（ Escape From Dubai ）为题，报道了参与逃跑计划的法国前间谍乔贝特（ Herve Jaubert ），一位芬兰艺术家肴希艾宁（ Tiina Jauhiainen ）和公主拉蒂法，三人的逃亡之路。

肴希艾宁表示，三人在印度洋遇到追兵，拉蒂法遭到 10 多名持枪军人带走。乔贝特则表示，拉蒂法曾说，宁愿死在船上，也不要回到迪拜。

拉蒂法并不是第一个想逃离迪拜的阿联酋皇室成员。她曾表示，自己的姐姐莎曼萨公主（ Shamsa ），也于 2000 年趁着前往英国渡假时逃跑，最后仍被迪拜当局绑架带回。

英国《卫报》针对此案曾询问迪拜有关部门，但并未取得回应。

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