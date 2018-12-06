菲外长：中国基本上够朋友 美国经常忘记菲是朋友

据菲律宾《世界日报》 12 月 5 日报道，周一（ 3 日），菲律宾外交部长洛钦表示，中国和菲律宾除了在南海问题上有些争议之外，这个亚洲强国一般的表现是菲律宾的朋友。

洛钦继续说，两国的分歧不应妨碍两国的合作。





这位外长解释说： “ 中国与菲律宾之间的分歧是确实的，分歧是存在的，可以抛开，也可以不抛开，然而，为了共同的利益而合作，有什么理由我们不能抛开它。 ”

另一方面，洛钦给美国下定义说： “ 美国是我们要的朋友，然而，当我们需要他时，却不是朋友，美国经常忘记我们这位朋友。 ”

洛钦补充说：这并不意味他不信任美国，他指出： “ 美国人喜欢我们，我们也爱他们，这不是问题。 ”

就中国与菲律宾建立战略性伙伴关系，洛钦不相信这是为了要与美国竞争。

他说，在布鲁塞尔，《华尔街日报》采访我，他们说： “ 中国利用基建项目，贷款及钱 ‘ 侵略 ’ 你们，你们有什么反应？ ” 这位外长笑着回忆，当时他回答说： “ 如果是这样，我希望中国 ‘ 侵略 ’ 我们更多一些。 ”

此前，菲律宾政府的经济管理团队已经表示：与中国合作，不会有落入中国的

“

债务陷阱

”

的危险，因为中国的贷款与投资都经过政府机构审慎筛选。

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