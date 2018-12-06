习近平葡萄牙之行有重大收获 中葡签署联合声明

当地时间 12 月 4 日至 5 日，中国国家主席习近平应葡萄牙总统德索萨邀请对葡萄牙进行国事访问。 访问期间，习近平同德索萨（ Marcelo Rebelo de Sousa ）举行会谈，两国领导人就双边关系、中欧关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见，达成广泛共识。 中国外交部发表声明称，习近平说，双方要以签署中葡政府间共建 “ 一带一路 ” 合作谅解备忘录为契机，全面加强 “ 一带一路 ” 框架内合作，促进互联互通。





中国和葡萄牙签署《中华人民共和国和葡萄牙共和国关于进一步加强全面战略伙伴关系的联合声明》，原文如下。





一、双方一致认为，自 1979 年 2 月 8 日中葡建交，特别是自 2005 年建立全面战略伙伴关系以来，两国政治互信不断增强，经贸、投资、能源、金融、文化、教育、科技、司法、交通和安全等各领域合作成果丰硕。





二、 2019 年中葡将迎来建交 40 周年。双方认为，在国际形势发生复杂深刻变化的大背景下，进一步加强中葡全面战略伙伴关系，赋予其新的内涵，符合两国和两国人民的根本利益，有利于维护世界和平稳定和发展繁荣。鉴此，双方一致决定本着相互尊重、平等相待、互利共赢原则，从战略高度和长远角度出发，共同努力，加强合作，进一步提升两国关系发展水平，推动中葡全面战略伙伴关系迈上新台阶。





三、双方一致认为，高层交往对促进双边关系发展具有决定性作用。两国愿继续加强各级别交流与合作。两国外交部同意就双边关系及共同关心的国际和地区问题深化政治磋商。





四、双方重申尊重对方主权和领土完整，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持。葡萄牙重申奉行一个中国原则，在台湾问题上支持中方立场。中方对此表示赞赏。





五、 2019 年将庆祝澳门回归 20 周年。双方肯定中华人民共和国澳门特别行政区成立以来取得的显著发展成就，肯定澳门对中葡关系发展发挥的重要作用，愿进一步发挥澳门桥梁和纽带作用，促进中葡长期友好关系发展。双方愿继续支持澳门发挥中国与葡语国家商贸合作服务平台作用。





六、双方肯定 “ 中国 — 葡语国家经贸合作论坛（澳门） ” 成立 15 年来发挥的重要作用，重申愿落实好论坛部长级会议成果，继续以具体行动推进论坛框架下各领域务实合作。





七、葡萄牙欢迎并愿参与中国提出的共建 “ 一带一路 ” 倡议，双方决定签署两国政府关于共同推进建设 “ 一带一路 ” 的谅解备忘录，旨在和谐、平衡和尊重各自国际承诺的基础上，积极深化政治对话，促进欧亚在交通，特别是通过发展海洋、陆地及空中直接战略连接，能源、数字、人文等领域互联互通，促进自由和公平贸易，密切两国人民在共同关心的领域开展合作和相互了解。双方愿加强同非洲和拉美等地区的第三方国家开展合作。





八、双方致力于发展双边经贸关系，重申将充分利用中葡经贸混委会等经贸领域现有双边对话和磋商机制，进一步扩大双边贸易，加强投资合作，鼓励两国经贸往来。双方愿尊重对方国家经济领域特别是农业食品方面的安全和监管标准，为符合要求的进口产品和服务提供便利，继续鼓励和支持各自企业赴对方国家投资。 双方欢迎两国签署关于葡萄牙向中国出口食用葡萄的植物检疫议定书，并完成葡萄牙向中国出口猪肉企业的注册程序，赞赏两国植物检疫监察和安全机构开展的良好合作。 双方重申愿深化经贸合作，积极鼓励中葡两国企业开展电动汽车领域合作。葡方欢迎中国企业在葡投资、设立工厂，并与葡萄牙同行共同开发欧洲等地市场。 双方重视两国企业更多参与两国电子商务平台，将为实现这一目标创造条件。





九、双方高度重视人文交流对推动两国关系长远发展的重要意义，愿继续加强在文化、教育、旅游和体育等领域交流合作。为庆祝两国建交 40 周年，双方将于 2019 年互办 “ 文化节 ” 。双方同意为对方国家设立文化中心提供支持，使其为增进两国民众相互了解发挥积极作用。双方肯定孔子学院及孔子课堂和卡蒙斯学院、葡萄牙东方学院在促进两国人民间的文化和语言传播方面发挥的重要作用。双方愿进一步密切教育特别是语言教学及教师和双语人才培训合作，增加教师和学生交流项目，推动青年领域合作，促进两国青年交往。葡萄牙愿同中方分享足球等体育项目的成功经验，开展青年体育合作。 双方愿加强两国有关机构在广播电视节目制作和播出方面合作，愿通过联合制作节目、互派记者团、相互播出对方广播电视作品等方式促进两国广播电视产业的共同发展。双方鼓励智库交流，促进中葡在该领域的合作。





十、双方赞赏在税务、海关合作方面所作的努力，以便于提供透明度更高的合作框架，促进双边经贸关系发展。





十一、双方肯定葡萄牙发行人民币公债债券（ “ 熊猫债 ” ）取得进展，这将推进对葡投资者结构多元化。





十二、双方同意深化两国在包括数字经济在内的科技创新领域的合作，欢迎签署关于 “ 中葡科技 2030” 伙伴关系的谅解备忘录，在地球和海洋观测、空间、纳米与先进材料、能源、生命科学、生物工程学、中国传统医学等领域加强合作。 双方欢迎和支持在葡萄牙设立星海联合研究实验室（ STARLab ），作为中葡双方共同参与的科技研发机构。 双方重视企业、高等教育机构和研发创新机构间的合作以及加强公共和私营机构间的交流，促进两国经济社会可持续发展。双方愿加强企业间合作和创新集群形成，吸纳大学、投资者、不同规模的企业共同参与项目。





十三、双方一致认为，中葡同为海洋大国，开展海洋合作潜力巨大、前景广阔。双方将本着互利共赢的原则，不断深化海洋领域合作，发展中葡 “ 蓝色伙伴关系 ” ，实施海洋合作联合行动框架计划，推动两国海洋经济发展。





十四、双方愿在 2018 年 “ 中国 — 欧盟旅游年 ” 框架下加强两国机构和企业间旅游业职业培训和旅游推广等方面的合作，双方愿加强合作推动两国间直航持续发展。





十五、双方愿促进卫生领域部门间伙伴关系，加强劳动、就业和社会保障领域合作，推动职业技能开发领域的工作交流，适时商签双边合作谅解备忘录。双方同意于 2019 年上半年启动双边社保协定的正式谈判。





十六、双方高度评价两国在刑事司法、警务执法领域合作取得的成果。双方同意进一步深化在追逃追赃、打击恐怖主义和恐怖融资、打击跨国有组织犯罪、反洗钱等领域双边合作。





十七、双方重申致力于多边主义，捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，支持联合国维护国际和平与安全、促进可持续发展和保护人权上发挥更大作用。双方将继续加强协调，完善现有全球合作，应对气候变化挑战，推动国际和地区问题的政治解决，促进以国际法和公认的国际关系准则为基础的多边主义，携手构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。 双方支持对联合国系统进行改革，增强权威，提高效率。改革应体现公开透明原则，广泛听取会员国意见，通过充分 协商寻求广泛共识。双方支持联合国秘书长为此所作努力。





十八、双方支持开放型世界经济，反对任何形式的保护主义和单边主义，承诺在多边贸易体制框架下，推动贸易和投资自由化、便利化。 双方肯定以规则为基础，开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体制的重要性和核心作用，愿加强世贸组织框架下的合作，促进世贸组织与时俱进。





十九、双方肯定多边金融机构在支持实现减贫、地区合作与融合、促进在全球范围内落实可持续发展目标方面的作用，实现更大规模的亚欧双向互联互通。





二十、双方愿加强在亚欧会议框架下的协调合作，鼓励亚欧会议就支持多边主义和开放型世界经济共同发声，推动亚欧经贸领域和互联互通合作取得更多务实成果。





二十一、双方将共同推动和深化中国欧盟全面战略伙伴关系，共同打造 “ 和平、增长、改革、文明 ” 四大伙伴关系。双方支持 “ 一带一路 ” 倡议与欧盟有关发展战略和倡议尤其是欧洲投资计划、欧亚互联互通战略等对接，支持中欧双方尽早完成中欧投资协定谈判有关工作。中方高度评价葡萄牙在维护欧盟稳定、促进一体化过程中发挥的重要作用。





二十二、习近平主席邀请德索萨总统出席 2019 年 4 月在北京举办的第二届 “ 一带一路 ” 国际合作高峰论坛并对中国进行国事访问，德索萨总统愉快地接受了邀请。





二十三、访问期间双方签署了

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份双边合作文件。

（多维新闻）

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