华为对付美国政府的新招数：放弃公关、改聘美国律师团

中国电信设备大厂华为面对美国政府多管齐下的攻势，已开始运用新策略，也就是放弃公关，转向聘雇律师团队，寄望透过法律手段来因应。
华尔街日报引述消息人士报导，华为正仰赖近期聘用的美国律师团队来捍卫自身利益，借此因应来自华盛顿的猛烈指责和限制，这个律师团队已向美国政府机构发起法律回击。
随着华府提高封杀力道，华为今年春天调整和美国政府打交道的策略。华为是全球第一大基地台设备制造商，也是仅次于三星电子的第二大智慧手机制造商。
消息人士表示，华府近几周来的行动包括参议员波尔（Richard Burr）和参议院情报委员会主席华纳（Mark Warner）召开闭门简报会议，与美国四大无线运营商的代表分享对华为的担忧。
华为为了应付美国日渐强大的攻势，今年4月缩减早已微乎其微、与美国国会和联邦政府机构的沟通措施。消息人士透露，华为裁撤该公司在美国负责与政府接洽和公共关系事务的四名员工，另外聘请众达（Jones Day）和摩根路易斯（Morgan, Lewis & Bockius）等两家律师事务所，专门应付在美国可能出现的官司。
这两家律师事务所8月已向美国联邦贸易委员会和美国联邦通讯委员会呈交长篇意见书，对即将实施的限制华为在美国销售的举措提出质疑。
一位知情人士说，今年稍早华为在中国的管理阶层得出结论，认为与这些联邦政府机构和国会直接打交道没有用，因此决定转而聘雇律师以协助反击美国联邦通讯委员会所提出、计划禁止小型无线和网路运营商利用联邦补贴购买华为设备的提案。
这些律师在8月提交给美国上述两大机构的意见书中指出，将华为拒之门外是限制竞争的做法。他们表示，接受华为先进的电信设备和智慧手机可提高竞争力，进而降低成本并促进创新，让民众和企业受惠。
华为的律师在12月7日提交的最新文件中，质疑近期所签署的国防支出法案售予联邦通讯传播委员会权力，可进一步反华为。他们表示，美国政府应考虑一种更为全面的网络安全办法，而不是仅禁止一家电信设备公司进入美国市场。
美国官员发起反华为行动的理由是，中国政府可能命令华为利用其制造的硬体来监控或破坏通讯网络。这场行动已经升级为涉及许多盟国的全球行动。（联合新闻网）
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