江宜桦台大演讲 被拥太阳花学生打断





行政院前院长 江宜桦 昨晚受邀赴 台大 社科院演讲，不料却因担任阁揆期间，爆发太杨花学运驱逐争议，拥护学运的学生冲进会场抗议，并现场播放昔日暴力驱离的画面，甚至将印有当天画面的传单，朝江宜桦方向丢掷。在部分学生包围下，江宜桦仓促步出会场，现场一度爆发推挤，演讲提前结束。





江宜桦昨演讲“政治哲学能改变世界吗？”演讲开始前，台大校方就已收到陈抗情资，并加派多名校安中心人力到现场驻守，引起部分学生不满。江宜桦演讲进行一半时，有学生突播放2014年学运人士遭政府驱离的画面，之后有人开始发送“勿忘三二三”传单。





部分学生随后大喊“院长下令，警察打人”，并在黑板上写下“院长打人”，江宜桦想在黑板上写下“请理性”，却不断被学生擦掉，最后在校方人员包围下离开会场，学生随即跟上，并齐声喊“杀人院长、出庭负责”。现场数度爆发推挤，更有学生激动喊“滚出台大！”。





2014年3月18日，民众因不满两岸服务贸易协议快速过关而爆发 太阳花学运 。当晚到隔天凌晨，群众在行政院周边马路上抗议，时任行政院长的江宜桦下令驱逐。





台大政治系主任张佑宗事后出面安抚学生并解释，系上每年惯例都会邀请系友回校分享，呼吁学生平静看待，但学生仍表不满。张佑宗回说，太高估自己的能力，以为大家会理性看待，并向政治系学生道歉。他也说，历史自有公断，学生若认为他这件事做错了，他会深刻记下。（联合新闻网）

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