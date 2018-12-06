美国拟立法禁中国侵权产品

美国国家安全顾问博尔顿当地时间周二出席公开活动时表示，白宫可能试图禁止来自中国的任何盗窃知识产权的产品或服务。他说，“这不是一个关税问题，这是一种捍卫美国知识产权的方式。我认为这是一个应该被考虑的想法，可能需要额外的立法。”





对华态度强硬的博尔顿，是上周六“习特会”的美方代表之一。他说，除了关税之外，美国应该采取其他方式敦促中国：“我们需要看到他们的行为发生一些重大变化。我们前方是否有可以实现公平和互惠的贸易的道路？当然有。”





中美暂时“停火”，商界表示欢迎，但美国商会总裁托马斯．多诺霍周二在华盛顿一个美中工商领袖和前高官的对话活动中表示，尽管美中贸易纠纷有所缓和，美国希望中国能够根除导致贸易战的痼疾。他说，补贴、市场准入设限、强逼技术转让，以及知识产权侵犯等，对全球贸易体系形成束缚，令美国和其他的经济体蒙受显著的成本增高。美国希望看到解决这些问题的永久性的方案。





中国国家发改委等三十八个部委日前联合发表备忘录，表示将共同惩戒侵犯知识产权的公司或个人。对于“严重失信”的主体，人民银行及银保监会将提供资料予金融机构，在批出贷款时作审慎参考。证监会在审批股票发行申请时，亦会参考相关资料。





中国外交部发言人耿爽昨天表示，有关知识产权问题的讨论，中美双方一直在进行。中方将继续致力于在下一步磋商中，同美方共同探讨妥善解决有关问题的办法。（星岛日报）

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