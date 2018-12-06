OPEC和俄罗斯接近同意明年起减产 但特朗普加压欲拉低油价

尽管美国总统特朗普施压要求压低原油价格，但石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯周三更接近就明年起削减石油产量达成一致。
OPEC将于周四在维也纳举行会议，周五将与俄罗斯等盟国举行会谈。OPEC事实上的领导者沙特阿拉伯表示，由于担心供应过剩，有必要从明年1月起大幅减产，但俄罗斯一直拒绝大幅减产。
“包括俄罗斯在内，我们所有人都认为有必要减产，”阿曼石油部长Mohammed bin Hamad Al-Rumhy在包括沙特、俄罗斯和其他几个产油国油长的一个部长级委员会周三开会后对记者表示。
他说，具体减产数量仍在讨论中。此轮减产将以2018年9月或10月的产量为基准，从1月持续至6月。
OPEC两名代表表示，俄罗斯能源部长诺瓦克将于周三飞回莫斯科，让俄罗斯总统普京批准最终协议。
沙特已经表示，希望OPEC及其盟友减产至少130万桶/日，相当于全球日产量的1.3%。
OPEC和非OPEC消息人士称，沙特希望俄罗斯在减产中至少贡献25-30万桶/日，但俄罗斯坚持认为，减产量应仅为该幅度的一半。
俄罗斯塔斯社援引OPEC一位消息人士的话报导称，OPEC及其盟友正在讨论明年通过重新采用2016年达成的产量配额来削减产量的想法。
根据路透计算，若OPEC及盟友同意恢复2016年产量配额，仅OPEC就将限产至少120万桶/日。自6月特朗普呼吁提高产量以弥补美国新制裁导致伊朗原油出口下降后，沙特、俄罗斯和阿联酋已经提高了产量。
俄罗斯、沙特和美国近年来一直在争夺全球最大原油生产国的地位。由于美国的反垄断立法和石油行业的碎片化，该国没有参与任何限产行动。
**特朗普加压**
在沙特提高产量以弥补伊朗出口下降后，油价自10月以来已下跌近三分之一，至每桶62美元左右。
美国还对一些伊朗原油买家给予了制裁豁免，这进一步加剧了人们对明年石油供应过剩的担忧。
“希望OPEC保持石油供应的现状，而不是限制供应。世界不想看到，也不需要更高的油价！”特朗普周三在推特中写道。
可能令OPEC任何决定复杂化的是，围绕记者卡舒吉10月在沙特驻伊斯坦布尔领事馆遇害的危机。特朗普支持沙特王储穆罕默德，尽管许多美国政界人士呼吁对沙特实施严厉制裁。
“如果特朗普不希望大幅减产，沙特怎么能大幅减产？”BlackGold Investors的执行长Gary Ross表示，他是一位经验丰富的OPEC观察人士。
“特朗普担心美联储和通胀。所以他现在想要低油价。此外，如果沙特大幅减产招致不满，这将促使国会的民主党人更加积极地推动Nopec立法，并撤回美国对也门内战中沙特支持势力的支持，”Ross称。
美国国会议员正在讨论的反石油生产和出口卡特尔法案(NOPEC)可能使起诉沙特和其他OPEC成员国操纵油价成为可能。
Rapidan Energy Group总裁Bob McNally表示，该组织陷入了进退两难的境地，一方面是特朗普要求压低油价的压力，另一方面OPEC又需要增加收入。
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