OPEC和俄罗斯接近同意明年起减产 但特朗普加压欲拉低油价

尽管美国总统特朗普施压要求压低原油价格，但石油输出国组织 (OPEC) 和俄罗斯周三更接近就明年起削减石油产量达成一致。





OPEC 将于周四在维也纳举行会议，周五将与俄罗斯等盟国举行会谈。 OPEC 事实上的领导者沙特阿拉伯表示，由于担心供应过剩，有必要从明年 1 月起大幅减产，但俄罗斯一直拒绝大幅减产。





“ 包括俄罗斯在内，我们所有人都认为有必要减产， ” 阿曼石油部长 Mohammed bin Hamad Al-Rumhy 在包括沙特、俄罗斯和其他几个产油国油长的一个部长级委员会周三开会后对记者表示。





他说，具体减产数量仍在讨论中。此轮减产将以 2018 年 9 月或 10 月的产量为基准，从 1 月持续至 6 月。





OPEC 两名代表表示，俄罗斯能源部长诺瓦克将于周三飞回莫斯科，让俄罗斯总统普京批准最终协议。





沙特已经表示，希望 OPEC 及其盟友减产至少 130 万桶 / 日，相当于全球日产量的 1.3% 。





OPEC 和非 OPEC 消息人士称，沙特希望俄罗斯在减产中至少贡献 25-30 万桶 / 日，但俄罗斯坚持认为，减产量应仅为该幅度的一半。





俄罗斯塔斯社援引 OPEC 一位消息人士的话报导称， OPEC 及其盟友正在讨论明年通过重新采用 2016 年达成的产量配额来削减产量的想法。





根据路透计算，若 OPEC 及盟友同意恢复 2016 年产量配额，仅 OPEC 就将限产至少 120 万桶 / 日。自 6 月特朗普呼吁提高产量以弥补美国新制裁导致伊朗原油出口下降后，沙特、俄罗斯和阿联酋已经提高了产量。





俄罗斯、沙特和美国近年来一直在争夺全球最大原油生产国的地位。由于美国的反垄断立法和石油行业的碎片化，该国没有参与任何限产行动。





** 特朗普加压 **





在沙特提高产量以弥补伊朗出口下降后，油价自 10 月以来已下跌近三分之一，至每桶 62 美元左右。





美国还对一些伊朗原油买家给予了制裁豁免，这进一步加剧了人们对明年石油供应过剩的担忧。





“ 希望 OPEC 保持石油供应的现状，而不是限制供应。世界不想看到，也不需要更高的油价！ ” 特朗普周三在推特中写道。





可能令 OPEC 任何决定复杂化的是，围绕记者卡舒吉 10 月在沙特驻伊斯坦布尔领事馆遇害的危机。特朗普支持沙特王储穆罕默德，尽管许多美国政界人士呼吁对沙特实施严厉制裁。





“ 如果特朗普不希望大幅减产，沙特怎么能大幅减产？ ”BlackGold Investors 的执行长 Gary Ross 表示，他是一位经验丰富的 OPEC 观察人士。





“ 特朗普担心美联储和通胀。所以他现在想要低油价。此外，如果沙特大幅减产招致不满，这将促使国会的民主党人更加积极地推动 Nopec 立法，并撤回美国对也门内战中沙特支持势力的支持， ”Ross 称。





美国国会议员正在讨论的反石油生产和出口卡特尔法案 (NOPEC) 可能使起诉沙特和其他 OPEC 成员国操纵油价成为可能。





Rapidan Energy Group 总裁 Bob McNally 表示，该组织陷入了进退两难的境地，一方面是特朗普要求压低油价的压力，另一方面 OPEC 又需要增加收入。





“

我们认为

OPEC

将试图提出一个模糊的减产计划

...

这不会被称作减产，但实际上就是减产，且很难量化，

”McNally

说。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





