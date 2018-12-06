巴西团队移植死者子宫并成功产子 母女目前均健康

据 CNN 报道，知名医学杂志《柳叶刀》 12 月 4 日发表了一个新研究案例：一个天生无子宫的母亲，在接受子宫移植后成功诞下一名女婴，而该子宫来自一名捐赠器官的死者。

目前，全球从活体捐赠者移植子宫并成功生育的案例已有十几例。但从死者身上移植子宫，此前在美国、捷克和土耳其共计 10 次尝试，均告失败。因此，有专家指出，该案例不仅是器官捐赠领域的突破，更是生育医疗领域的突破。

将近一年后，案例中的母女二人均非常健康。该移植团队首席医生、巴西圣保罗大学医学院达尼医生（ Dani Ejzenberg ）称，这为那些没有家人朋友可捐赠子宫的病人带来了希望。

伦敦国王学院产科教授安德鲁 · 先南指出，这起案例开启了女性死后捐赠子宫的可能性，而那些子宫性不育的女性不用只依赖活体捐赠、代孕或收养，有可能多一种选择。

移植死者子宫成功产子

据报道，这名接受子宫移植的 32 岁女性，因先天性无阴道及阴道部份缺损，天生子宫缺失。这是一种罕见的基因突变，会造成人体出现阴道及子宫完全或部分缺失，而卵巢功能则正常。

在移植手术前数月，医疗团队先通过试管婴儿技术，为该女性准备了 8 个高质量的胚胎，等待子宫移植后植入。

2016 年 9 月，这名女性接受了子宫移植手术，捐赠者为一名死于中风的 45 岁女性。在持续了 10 个多小时中，医生需要将捐赠的子宫和接受移植者的阴道、动脉、静脉和韧带连接起来。此后 8 天时间里，接受移植者接受了 5 种免疫抑制药物治疗，以控制身体对移植器官的排异。

移植手术 5 个月后，该女子没有出现排异的迹象。经过 7 个月的严密监测后，医生为其植入了一枚受精卵子。

而在此前的案例中，受精卵的植入都是在子宫移植后一年才进行，但由于排异的风险可能会随时间的推移增加，手术团队缩短了等待时间，同时也减少了医疗花费。





受精卵子植入 10 天后，这名女性被确认怀孕。整个孕期，所有常规测试都显示胎儿一切正常。除了因肾感染做了 32 周抗生素治疗，孕妇并未产生任何问题，同时继续接受预防子宫排异的免疫抑制治疗。

2017 年 12 月 15 日，在怀孕 35 周零 3 天后，产妇产下了一名 6 磅重的女婴。达尼医生解释说，免疫抑制治疗存在限制胎儿生长的风险，因此建议子宫移植产妇在 34 到 36 周期间生产。

孩子降生后，女子体内移植的子宫被移除，不需要继续服用抗排异药物。此时，移植的子宫没有排异迹象，只有怀孕造成的常规改变。母女俩三天后就出院了。目前二人均非常健康，暂无任何并发症或异常。





全球首例 突破意义重大

在上述案例中，巴西医疗团队是按照子宫移植先驱、瑞典哥德堡大学马茨 · 布兰斯特罗姆医生建立的规范进行操作。 2013 年，布兰斯特罗姆医生进行了全球首例成功的子宫移植手术，他目前已经帮助那些获得子宫移植的女性生下了 8 个孩子。

目前，子宫移植生育的案例还包括两个出生于美国得州的婴儿，以及另一个出生于塞尔维亚的婴儿。而这 11 个案例全都是活体捐赠器官。

2016 年，美国克利夫兰诊所的医生从一名死者身上进行子宫移植，但发生感染而失败。

“ 巴西团队证明，从死者身上移植器官是完全可能的。 ” 参与克利夫兰移植案例的托马索 · 法尔科内医生称： “ 这将使人们得到比预期更多的移植器官。 ”

获得活体捐赠通常很困难，安排手术也存在挑战。遗体捐赠除了能提供更多器官来源，还有多种好处。达尼医生指出，采用遗体捐赠者器官，首先可以降低风险，因为死者已不存在风险；同时捐赠者不需要手术及住院，还可以降低医疗花费。





法尔科内医生说，上述案例中，捐赠的子宫冷藏保存了近 8 个小时，还成功实现移植及生育，说明子宫的复原能力强大。活体捐赠器官的平均保存时间为 2 小时，而此次新研究证明，子宫在冷藏、无氧保存下至少可达到 8 小时。

该案例还可以帮助解决很多关于怀孕的悬而未决的疑问，比如胚胎如何着床。该研究案例联合作者凯撒 · 迪亚兹医生称： “ 这次移植将有助于我们了解胚胎着床，及怀孕的每个阶段。 ” 还有专家指出，这个技术从理论上说还可以用在变性女性身上，使其可以生育。

不过，美国生殖医学学会指出，这种手术仍具有 “ 实验 ” 性质。生殖医疗公司 IVI-RMA Global 的专家也指出，在大规模应用以前，这种医疗手段还需要再优化，还有更多研究需要完成。

而布兰斯特罗姆医生对未来充满希望。他相信，未来的移植不仅会创造新生命，还会

“

极大提高父母及祖父母的生活质量

”

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