纽约时报：涉银行欺诈为由 美以抓黑帮手法算计孟晚舟

加拿大应美国要求扣押华为财务长孟晚舟，纽约时报报导，孟案背后其实藏着美方算计，被捕的案由已于几年前启动，但要对华为高管指控“间谍或其他安全犯罪”并不容易，改以涉嫌银行欺诈当“切入点”。报导称，这是美国运用“艾尔卡彭（ Al Capone ）式战略”：检方透过指控逃税来追捕臭名昭著的黑帮成员。





前联邦检察官表示，以“涉嫌银行欺诈”为由追捕孟晚舟，比起以国家安全为由立案，会是更好的进攻路线。 8 月 22 日，检方在一份密封文件中提起诉讼，布鲁克林的联邦法官签署了逮捕孟晚舟的授权令。





观察者网引述纽约时报报导，知情人士表示，该案件始于欧巴马政府对包括华为在内的中国公司进行国家安全调查。据一名前联邦执法官员的说法，反间谍特工和联邦检察官在 2010 年开始探查可能针对华为领导层的案件。





美国此前指控孟晚舟涉欺诈规避对伊朗制裁，透过华为设在香港的 Skycom 公司与伊朗进行交易，同时隐瞒华为与 Skycom 的关系。另外，美国在临时逮捕孟晚舟的请求书上还表示，孟与其他的华为代表，向多个跨国金融机构，包括一家在美国开展业务的“金融机构”做了虚假陈述。其中提到的金融机构被认为包括汇丰银行。





纽约时报指出，虽然美国公司在法律上禁止与受美国制裁的国家、个人和机构开展业务，却不能禁止华为这样做。但是如果像汇丰银行这样的国际银行透过美国转移往来伊朗资金，就可能违反美国法律。





报导提到，加拿大当局提交给法庭的文件在很大程度上依赖于美国提供的材料。





孟晚舟于当地时间

12

月

11

日获得保释，将在

2019

年

2

月

6

日再度出庭。按照相关程序，美方会在孟晚舟被拘捕后

60

天内，提出正式引渡申请。加拿大方面在接到引渡文件后

30

天，会举行引渡听证会，孟晚舟方面肯定会为此辩护，拒绝被引渡，这就意味着一场法庭拉锯战开始。（联合新闻网）

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