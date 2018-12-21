拿华为祭旗 西方联手围堵中国

在中美贸易战表面有所缓和的格局之下，美国及其盟友对中国核心科技的“围堵”网络悄然张开。





事实上，贸易战也是中美核心科技领域竞赛白热化的一种表征。美国内部主张对中强硬的两大动机已经十分清楚：以财长努钦和商务部长罗斯为代表的一派主要试图扩大中国的市场准入，而贸易代表莱特希泽和总统经济顾问纳瓦罗则紧盯中美在核心科技领域的利益冲突。





核心科技的比拚牵涉国防安全，是影响国家间权力平衡的真正命门。也正因此，抑制中国的科技追赶成为纳瓦罗们的当务之急。在当前的国际局势下，这已发酵成与中国的对外影响、各国的国家安全相关的敏感议题。





G20暂时休战之后，立场更为强硬的莱特希泽取代努钦成为美方谈判团队的领袖，也预示着科技领域的博弈在中美后续谈判中可能愈演愈烈。而今，中国高科技企业的旗帜——华为就已被卷入了这场大国政治的漩涡。





近期，外媒公开关于美国为首的“五眼情报联盟”联手策划打压华为的内幕。早在7月，“五眼联盟”国家情报机构负责人们就在加拿大紧急会面。在接下来的几个月内，如外界所见，澳、美、加、纽、英5国联手发起了一场前所未有的阻止华为5G计划的行动，各国纷纷谈论华为的“安全威胁”，或直接对华为、中兴等发出禁令，而“孟晚舟事件”正是其中的高潮。





如今，除了成员国之间密切合作之外，“五眼联盟”还积极拉拢德、法、日等国，试图扩大对华为等中国科技巨头的包围圈。近日路透援引一位美国官员的话说：“就如何应对中国的国际战略，我们与盟国及合作伙伴一直很频繁地进行磋商，且势头日盛。”在此之前的8月，“五眼联盟”在澳洲发表了一项声明，称该联盟将利用“全球伙伴关系”，共享相关情报。





果然，中兴和华为又陆续在德、法遭遇困境，亦有外媒报道称，日本也将在政府采购中禁止华为的产品。陆媒《参考消息》用《西方正在对华为收紧“围堵圈”》来形容这一局面。





先前，在特朗普“美国第一”的“无差别打击”之下，美国部分盟友寻求改善与中国的双边关系，通过“两面下注”来平衡外交压力，一度使中国的外部环境得以向好。





然而，华为遭遇的困境给人们提了个醒。如果将美国盟友的这些行为视为“弃美投中”的迹象，那就未免过于乐观。国际政治讲求现实利益，日、欧等方面为在中、美之间寻求最佳策略，自不排除在具体议题上与中国合作，但美国与这些盟友之间的关系建立在长期的安全同盟之上，短期内并无可能颠覆。





因此，即便各国可能在经贸、全球治理等领域与中国走近，以制衡特朗普强势的单边主义，但在与国安相关的“深水区”，目前的局势还 远 不至使美国盟友们放弃同盟关系而转向中国的地步。





事实上，如果特朗普不以“六亲不认”的态度得罪一帮传统盟友，他和建制派在对外政策上的共识或许还能再多一些。而如果特朗普日后转向维护盟友关系，或是在竞选连任时败给更注重同盟体系的民主党传统政治菁英，美国的对中政策甚至可能比当前更为强势。





中方仍需做好更坏的打算。（旺报）





Twitter

sgnypost





