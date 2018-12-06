华为回应孟晚舟被加拿大扣留：没任何不当 相信法律

12 月 6 日，华为公司确认孟晚舟在加拿大被扣留。

华为在声明中称：近期，公司 CFO 孟晚舟女士在加拿大转机时，被加拿大当局代表美国政府暂时扣留，美国正在寻求对孟晚舟女士的引渡，面临纽约东区未指明的指控。





“ 关于具体指控提供给华为的信息非常少，华为并不知晓孟女士有任何不当行为。公司相信，加拿大和美国的法律体系会最终会给出公正的结论。 ” 华为强调公司遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。

孟晚舟被捕后正在寻求保释，加拿大保释听证会将在当地时间周五举行。

孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，她不仅担任华为 CFO ，还是华为副董事长。

至少自 2016 年以来，美国政府一直在调查华为向伊朗和其他国家运送的原产自美国的产品，是否违反了美国出口和制裁法。

孟晚舟简历

孟晚舟毕业于华中理工大学，硕士。 1993 年加入华为。历任公司国际会计部总监、华为香港公司首席财务官、账务管理部总裁。现任公司 CFO 、副董事长。

近年，孟晚舟致力于华为财经管理的精细化和综合化，持续建设资金风险管理体系、税务遵从管理体系，并积极推动财经作业高效、敏捷、智能地开展。

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