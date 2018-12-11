美国以侵犯人权为由制裁崔龙海等3名朝鲜高官

据韩联社，美国财政部 10 日表示，将朝鲜劳动党中央委员会副委员长崔龙海等 3 名官员列入制裁名单。

这是美国自 2016 年 7 月以来第 4 次以侵犯人权为由对朝鲜人士实施制裁。

据美国财政部发布的资料，崔龙海担任朝鲜劳动党中央组织指导部部长，涉及政治镇压、强制劳动、拷问及控制信息等朝鲜纪检活动，严重侵犯人权。除崔龙海之外，朝鲜劳动党副委员长朴光浩和朝鲜国家安全保卫省保卫相郑京泽（音）也被列入制裁名单。





据美联社，美方称，此轮制裁还为提升对美国大学生奥托 · 瓦姆比尔的关注。瓦姆比尔来自俄亥俄州辛辛那提市，是弗吉尼亚大学的学生。 2015 年 12 月，他随旅行团赴朝鲜旅游，因试图窃取酒店内的一幅宣传海报被捕。 2016 年 3 月 16 日，朝鲜最高法院以阴谋颠覆国家罪判处瓦姆比尔劳动教养 15 年。 2017 年 6 月 13 日，在被关押了 17 个月后，瓦姆比尔被朝方释放，当年 6 月 19 日去世。

韩联社称，被美国政府列入制裁对象，将受到禁止进入美国、冻结在美资产及中断交易等限制。美国财长姆努钦表示，美国一直谴责朝鲜侵犯人权行为，将继续对涉嫌侵犯人权的人员采取相应措施。

此外，美国国务院向联邦参众两院提交关于朝鲜人权状况的报告。报告包含美方对崔龙海等上述三人的制裁内容。

朝美正在就朝鲜放弃核武进行协商。美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩

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月举行了历史性会晤，但此后无核化谈判进程放缓。美联社称，两国领导人或将在明年举行第二次会晤。

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