韩国瑜拟发展赛马产业链 动保人士批残忍又违法

准高雄市长韩国瑜今与工商界人士会谈时，大谈已看中已停工、占地达 262 公顷的中油炼油厂，未来拟兴建赛马场，与发展相关产业链，但动保人士闻讯，抨击韩国瑜违法又残忍，若高雄要发展赛马产业链，会反对到底。





关怀生命协会创会理事长释昭慧表示，坚决反对韩国瑜所提要发展赛马产业链，“这是人类为了利益，不惜让动物受苦的残忍行为”，她指，被选中当赛马的马，从小就被对过度训练，易骨折、受伤，但训练者无视马的痛苦，强逼马儿不断跑步，只为追求利益，这与一般马术、民众骑马休闲不同，“绝对反对到底。”





再者释昭慧说，韩国瑜若硬要发展赛马产业，会成为违法市长。《动物保护法》中明确规定，“不得以直接、间接赌博为目的，利用动物进行竞技行为”，违者县市政府得处其五万元以上二十五万元以下罚锾，并得公布其姓名、照片及违法事实，或限期令其改善；经限期令其改善，届期未改善者，得按次处罚。





台湾动物保护行政监督联盟执行长何宗勋对此也批韩国瑜，“又在练肖话！”质疑该处是污染控制场址，被污染土地整治需要多少时间？且相关法源并未松绑，赛马也违反动物保护法，墨尔本大学有研究指赛马残忍， 9 成马匹赛后深层肺出血。





对韩国瑜提出要发展赛马产业链，准高雄市议员陈致中今晚在脸书发文，“惊骇 ... 旗津开赌场， 楠梓搞赛马，下一个是什么？ 韩市长拼经济的思考及方式颇令人惴惴不安，高雄市产业转型及升级的策略绝对不是靠赌博吧！”“ 选后已来不及！但高雄的选民此时此刻应该非常怀念陈其迈的经济维新八策！





律师叶铭进表示，以香港赛马来说，赛马就是赌博行为，对于这类赌博产业，目前在台湾根本不可行，除非立法院特别立法通过，才有合法性，否则衍生法律争议。（苹果日报）

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