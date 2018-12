美撤军叙国 盟友震惊 议员忧心 中东影响力让给俄国伊朗

美国打算放弃在中东的影响力?美国总统特朗普前天透过推特,突然宣布已下令把在叙利亚打击伊斯兰国( Islamic State , IS )恐怖组织的 2000 名美军撤离,引发美国政界和国际反 IS 联军哗然。美国共和党籍重量级联邦参议员葛兰姆在声明中表示,他担心特朗普此举意味着把美国在中东的影响力让给俄罗斯和伊朗。





特朗普前天在推特发文:“我们已击败叙利亚境内的 IS 。这是特朗普总统任期内唯一需要留在叙利亚的原因。”间接证实了美国即将从叙利亚撤军的传闻。前天下午,特朗普在推特发布影片,影片中他向美国民众说:“我们打败了他们( IS ),我们重重地击溃他们,我们收复土地了。 …… 所以我们的青年、我们年轻的男男女女,他们全都要回来了,他们现在就会陆续回家。”





连空袭也一并停止





特朗普昨继续在推特上表示,“撤离叙利亚没什么好惊讶的,我鼓吹这件事好几年了。 6 个月前,我就公开表示很想这么做。”特朗普强调,“俄罗斯、叙利亚和伊朗等其他国家都是 IS 的敌人。”言下之意,特朗普不认为美国一定要参与剿灭 IS 的行动。





特朗普的撤军决定震惊幕僚和盟国,也凸显特朗普政府内的混乱。美国防部副部长沙纳罕被记者问到此问题时竟说:“我不会发表任何评论。”《华盛顿邮报》分析,美国防部长马提斯一直强调叙利亚反恐战争未了,但特朗普的决定明显唱反调,意味着马提斯之前的游说徒劳无功,再加上特朗普内阁的军系人马一一走人,一度获得川普信任的马提斯显然已经失势。





美国撤军牵涉甚广。首先, IS 的气焰虽已大不如前,但并未完全消灭,美军撤离后可能死灰复燃。其次,美军进驻叙利亚后,俄罗斯也派兵进驻叙利亚,表面上是协助叙国消灭恐怖分子,实则被认为是在挺美国反对的叙利亚总统阿塞德政权,并阻挠美国在中东的影响力。再加上美国的宿敌伊朗也参与援助阿塞德政权,更让局势变得棘手。路透昨引述美国官员指出,特朗普除了下令将美国驻军撤回美国,甚至未来也不会参与空袭 IS 的行动。





俄罗斯眼见美军即将撤离,似乎准备看好戏。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示,美国的决定将给叙利亚带来“真正、实际的政治解决前景”。和特朗普同党的美国联邦参议员葛兰姆呼吁,“美国此时撤军,对伊斯兰国、伊朗、叙利亚的阿塞德和俄罗斯来说,是巨大的胜利。”

美军撤离后,将只剩下法国有地面部队派驻在叙利亚。法国欧洲事务部部长洛伊索昨表示,法国将继续参与联军在叙利亚的对抗 IS 战争。英国则声明,尽管近期针对 IS 的行动取得了“重要进展”,但其仍然是一个威胁。德国外长马斯昨声明,美国撤军可能危及对抗 IS 的行动,“威胁尚未结束”。





传遭土国总统说服





《华邮》引述消息人士报导,特朗普上周五和土耳其总统艾尔段通电话。艾尔段向特朗普强调,叙国库德族人和土耳其境内的分离主义分子都是恐怖分子,但为何美国要支持这些人,尤其 IS 已溃败,美军无须再派驻在叙利亚,还称土国军队已集结在土叙边境,足以解决问题。《华邮》指出,许多人认为,就是艾尔段的这一番话,让本就想撤军的特朗普做出最后的决定。





美军撤出叙利亚的 5 大冲击





●1. 冲击库德族武装分子与土耳其





美国多年来支持库德族“人民保卫军”( YPG )对付 IS , YPG 正是“叙利亚民主力量”( SDF )骨干,靠着美军撑腰控制叙国 1/4 土地。土耳其则视 YPG 是恐怖组织,是国内库尔德族叛军库德族工人党 PKK 分支,欲除之而后快,只是碍于美国而忍手





●2.IS 或卷土重来





原在前线对付 IS 的库德族,或要将作战焦点改为防范应对土耳其攻击。美国虽未表示结束在叙利亚的空袭,但撤走地面部队意味情报将大幅减少。特朗普的决定或促成类似 IS 的组织诞生





●3. 壮大俄罗斯和伊朗势力





对俄罗斯而言,叙利亚是战略资产,而什叶派的伊朗更视保护身为什叶派分支阿拉维派成员的叙利亚总统阿塞德、对抗逊尼派为要务。美国撤军后,俄罗斯就是对叙利亚最具影响力的权力掮客





●4. 欧洲面临风险





IS 在叙利亚几乎江山尽失,但一般相信 IS 仍有数千支持者,随时可在海外、尤其是欧洲发动攻击。美军一撤,仍在叙利亚的法国特种部队,还有据指英国悄悄部署的一批士兵,将更势孤力弱





●5. 影响国内政治





特朗普的撤军决定,受到共和民主两党齐声谴责,连一向对他忠诚的共和党籍参议员格雷厄姆也开腔反驳称

IS

并未被击败,警告此举不只是离弃库德族盟友,更会壮大伊朗

(法新社)

