太平洋15岛国集体向澳“发难”:呼吁淘汰煤炭发电

人类需要减少碳排放以减缓气候变暖的速度，这一点对于太平洋岛国来说尤为迫切。据英国《卫报》 12 月 13 日报道，对气候变化影响最为脆弱的 15 个太平洋岛国已集体向澳大利亚发出呼吁，敦促这个邻居国家应在未来 12 年淘汰煤炭发电，并禁止建造新的或扩建现有的燃煤发电厂。

报道表示，这 15 个国家发出这种呼吁的前一天，澳大利亚政府刚宣布了新的发电项目计划，表示准备用纳税人的钱为新的燃煤发电厂提供资金保障。太平洋岛国的领导人们认为澳大利亚在煤炭开采问题上的不妥协态度正在损害澳大利亚与太平洋各国之间的关系。

据报道，由于主要排放国不愿承诺进一步削减碳排放，正在波兰举行的第 24 届联合国气候变化大会谈判进程仍处于停滞状态。太平洋国家、澳大利亚的传统盟友对此感到沮丧，它们呼吁全世界应该放弃燃煤发电。





斐济总理弗兰克 • 拜尼马拉马表示： “ 我们呼吁所有经合组织国家在 2030 年前迅速淘汰煤炭发电，并呼吁所有其他国家在 2040 年前逐步淘汰煤炭使用。不能再扩大现有的煤矿的开采规模或者开采新的煤矿。 ”

澳大利亚和美国本周均公开表示无意停止燃煤发电。澳大利亚环境大使帕特里克 • 萨克林宣称，化石燃料预计是今后的一段重要时期内澳大利亚主要的供能能源。在被问到太平洋岛国的集体声明是否具体是指澳大利亚和美国时，拜尼马拉马说： “ 我们要求各方提高目标 —— 每个国家、每个人都应如此 ” 。

库克群岛总理亨利 • 普纳在受采访时表示，是否淘汰煤炭能源直接关乎太平洋岛国的存亡。

图瓦卢总理埃内莱 • 索波阿加称，对太平洋人民而言，气候变化是关乎民生和安全的最大威胁。

“

很不幸我们听到澳大利亚可能继续采煤、开设新矿。

”

他说。

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