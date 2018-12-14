7岁危地马拉女孩被美国边境管理局拘留后死亡

据美联社，美国联邦移民管理局周四晚确认，一名 7 岁的危地马拉女孩在被美国海关和边境管理局拘留后死亡。





《华盛顿邮报》周四首先报道了这一消息，称这名女孩和父亲非法穿越美墨边境进入美国后，被美国海关和边境管理局拘留， 8 个多小时后，女孩死于缺水及感染性休克。

美海关和边境管理局发言人对《华盛顿邮报》称， “ 我们向孩子的家人表示最诚挚的哀悼 ” 。该发言人称，他们采取了一切可能的措施挽救那个孩子的性命。

美联社称，海关和边境管理局在声明中称，这个女孩已经好几天未曾进食或喝水。

据美联社，当边境管理局拘捕一名非法移民时，这名非法移民将被拘留在一个简易场所中。但一般而言一名移民不会被拘留超过 72 小时，他们或将被移送移民管理局，或将被遣返回国。

自今年 10 月以来，一大批中美洲移民涌向美国边境，美国政府一再要求墨西哥政府阻止移民通过墨西哥边境，甚至派出军队。但目前，依然有大批移民停留在美墨边境，试图寻找机会进入美国，其中许多带着小孩甚至婴幼儿。

美国公民自由联盟边境权利中心的庞帕称，去年以来移民死亡数量明显上升。

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