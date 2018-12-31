纽约时代广场大除夕倒数 首次出动无人机监控

纽约时代广场明晚将举行大除夕倒数活动，官方预料将吸引 200 万人到场庆祝。除了徐徐下降的水晶球备受瞩目外，今年倒数活动还首次引入无人机监控，以加强保安。





每年的大除夕晚上，来自全球各地的游客都会聚集在时代广场，看着水晶球缓缓降落，迎接新的一年来临。纽约市长白思豪表示，今年的跨年活动可能会吸引接近二百万民众，目前还没有证据显示活动面临安全威胁。





纽约市警长奥尼尔则承诺，将以最佳的警力和措施，迎接倒数活动，将首次使用无人机监控现场，和现场 1225 个摄录镜头一起，形成监控网络，保障现场民众安全。不过，当晚将不允许民众个人施放无人机，违者可能会被捕。





和往年一样，今年将实行双重安检，包括采用金属探测器、放射性探测器和炸弹搜索犬，并禁止游人携带背包、大袋子、雨伞及酒精饮料等物品。





从周一凌晨四时开始，时代广场将禁止车辆通行。数千名警察和便衣警察，将部置在各个重要路口，保障现场秩序和安全。





针对纽约官员声称会有 200 万人在广场倒数，专家质疑“报大数”，旨在巩固纽约是“世界中心”的形象，而实际只有五分一人，即大约十万人倒数。





纽约大学教授兼数学家塞费（ Charles Seife ）指出，如果以每平方米容纳三人计算，时代广场将有 5.1 万人；而每平方米容纳五人的话，广场则有 8.6 万人。





在极端的每平方米有七人情况下，广场人数才有可能达至

12

万人，但这意味民众要紧贴地站在一起。他认为这是不可能，因此时代广场上有过百万人倒数是不现实。（星岛日报）

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