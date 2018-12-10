马克龙妥协了 为何法国“黄马甲运动”还在继续？

整个法国都对上个周末忐忑不已。

据美联社，为应对周末新一轮的 “ 黄马甲 ” 示威抗议，法国巴黎的埃菲尔铁塔、卢浮宫等知名旅游景点 8 日将关闭，香榭丽舍大道上的商店、餐厅等也将关闭，原定于周末举行的四场法国足球联赛比赛也被迫取消。





此外，法国总理菲利普 6 日宣布，政府将在全国各地部署 8.9 万名警察，其中在首都巴黎将布置 8000 名警察以及十二辆装甲车，以避免再次出现上上周末的大规模破坏行动。

上上周末的骚乱是法国近 50 年来最严重的一次骚乱。在巴黎，示威者燃爆汽车、洗劫商店，更有人在凯旋门上涂鸦、冲进博物馆破坏雕像，整个首都几乎陷入瘫痪。





据法国警方，自 11 月 17 日开始的示威抗议活动至今已造成 4 人死亡、数百人受伤。而随着一些极左、极右翼人员和暴力团伙人员的加入，抗议逐渐演化为骚乱。

迫于压力，马克龙政府相继宣布暂缓和取消调高燃油税，但是， “ 黄马甲运动 ” 却完全没有要停止的迹象。





这场因调高燃油税而发起的 “ 黄马甲运动 ” ，到现在已经不仅仅是关于燃油税了。

抗议活动的蔓延

马克龙政府的妥协没有平息 “ 黄马甲 ” 们的怒火。随着示威抗议活动的蔓延，对于马克龙政府的不满也扩散了，示威者抗议的内容也从燃油税扩展到其他方面。





据 BBC ，随着马克龙宣布取消调高燃油税，示威者们的抗议事由扩展到了其他伤害工人、退休人士和学生利益的议题上。





6 日，一批年轻人走上街头，抗议马克龙的教育改革。抗议人士与警方在一所学校外产生冲突，最终 140 余人被逮捕。

马克龙今年 3 月通过法案，规定中学生进入大学需要通过系统性选拔。一些批评人士认为这将限制年轻人进入大学的机会，导致不平等加剧。这导致法国全国范围内 200 余所中学出现学生抗议。





除此外，穿着黄马甲的抗议人群堵塞道路，要求政府削减税收，提高最低工资、扩大社会福利。

据法国 24 新闻台，法国贸易工会呼吁能源方面的工人在 12 月 13 日举行罢工，支持 “ 黄马甲运动 ” 。法国卡车司机工会从 9 日晚开始举行一系列罢工，抗议削减加班费。法国农民工会也准备从本周开始每天都举行抗议，要求提高农民收入。





这场因提高燃油税引发的 “ 黄马甲运动 ” 已经演变为对马克龙的全面抗议， “ 马克龙辞职！ ” 成为示威者的重要口号。

马克龙的执政危机





事实上， “ 黄马甲运动 ” 已经成为马克龙自上任以来面临的最大危机。





据美联社，随着抗议活动的蔓延和暴力的加剧，法国左翼反对党正在寻求对总统马克龙发起不信任投票。

极左翼和极右翼政党领导人搁置分歧，将于 10 日向国民议会下议院提出请求，要求对马克龙发起不信任投票。而国民议会在接到请求后的 48 小时内将发起不信任投票动议。





据《泰晤士报》，极右翼政党领导人勒庞和极左翼领导人梅郎雄甚至已呼吁再次举行大选，但被马克龙政府否决了。

《泰晤士报》称，对于没有实际领导人、没有地理基地的 “ 黄马甲运动 ” ，马克龙将难以通过政治渠道解决这一问题。





2017 年 5 月，马克龙是带着民众极大的期许登上法国总统之位的。

据《纽约时报》，当时 39 岁的马克龙被视为欧洲的救星，他击败极右翼领导人勒庞，将法国从民粹主义浪潮中拯救了出来，更因为年轻俊朗的外形被称为 “21 世纪的肯尼迪 ” 。同时，他也被视为欧洲实际领导人默克尔的接班人。





然而， 18 个月之后，马克龙的支持率由当初的 66% 降到了 23% ，并且一直在不断刷新最低纪录。

法国人称马克龙为 “ 富人的总统 ” ，指责他根本不了解穷人的生活。据《泰晤士报》，仅 11% 的民众认为马克龙明白法国人民到底关心什么。





据《纽约时报》，马克龙的 “ 改革 ” 计划中，完全没有关注工人阶级。而他自上而下的改革最终陷入了一系列问题之中，他的支持率不断下降，人们认为他成为一个 “ 高不可攀 ” 的总统，仅仅关注富人的利益。

最终，马克龙又一项新改革引发了席卷全国的 “ 黄马甲运动 ” ，更是引爆了法国民众对其积累的不满。





据路透社， 7 日，法国交通部长 Borne 表示，总统马克龙本周初将就 “ 黄马甲运动 ” 发表讲话。 Borne 称， “ 我想这就是法国人民希望的，他们想要答案。而总统将向法国人民表明，他一直在关注他们的愤怒，同时一定会找到新的解决方案。 ”





《纽约时报》评论称，如果马克龙成功度过这次危机，他或许应该汲取教训，找到管理人民的方法，而不是反对人民。

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