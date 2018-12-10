    • 2018年12月10日

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    报告：俄罗斯首次成为全球第二大武器销售国

    星期一, 十二月 10, 2018

    据俄罗斯卫星网1210日报道，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI10日发布的报告显示，2017年俄罗斯10家企业所产武器的销售份额占全球前百大公司所产的9.5%，因此俄罗斯成为2017年全球第二大武器生产国。
    　　
    斯德哥尔摩国际和平研究所援引其高级研究员西蒙韦泽曼的话称：“2011年起，俄罗斯武器销售额大幅增长。
    　　
    韦泽曼解释说，该增长是在俄武器现代化更新计划实施背景下实现的。此外，俄10家被该研究所纳入全球前100大武器制造商的公司2017年总销售额增长了8.5%

    英国武器销售额自2002年起位居全球第二，该国在10日公布的排名中以9%的份额名列第三。美国排名第一，其销售份额为57%
    　　
    2017年排名的另一不同寻常之处在于，俄罗斯金刚石安泰公司以其防空系统和反导系统相关产品首次入围全球前10大武器制造商。该公司从2016年的第13位上升至2017年的第10位。
    　　
    据斯德哥尔摩国际和平研究所数据，上榜10家俄企业中有9家的销售额在此期间有所增长，3家涨幅超过15%。其中包括联合发动机制造集团（增长25%，排名第40）、高精度系统公司（增长22%，排名第34）和战术火箭武器公司（增长19%，排名第23）。乌拉尔车厢制造厂是唯一一家宣称销售额下降的俄罗斯公司。该公司在榜单上排名第66
    　　
    报告中写道，全球前100大武器和军事服务提供商的总销售额较2016年增长了2.5%，较2002年增长了44%，达3982亿美元。数据证明，最近3年销售额持续增长。


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