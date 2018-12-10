报告：俄罗斯首次成为全球第二大武器销售国

据俄罗斯卫星网12月10日报道，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）10日发布的报告显示，2017年俄罗斯10家企业所产武器的销售份额占全球前百大公司所产的9.5%，因此俄罗斯成为2017年全球第二大武器生产国。
斯德哥尔摩国际和平研究所援引其高级研究员西蒙∙韦泽曼的话称：“2011年起，俄罗斯武器销售额大幅增长。”
韦泽曼解释说，该增长是在俄武器现代化更新计划实施背景下实现的。此外，俄10家被该研究所纳入全球前100大武器制造商的公司2017年总销售额增长了8.5%。
英国武器销售额自2002年起位居全球第二，该国在10日公布的排名中以9%的份额名列第三。美国排名第一，其销售份额为57%。
2017年排名的另一不同寻常之处在于，俄罗斯“金刚石安泰”公司以其防空系统和反导系统相关产品首次入围全球前10大武器制造商。该公司从2016年的第13位上升至2017年的第10位。
据斯德哥尔摩国际和平研究所数据，上榜10家俄企业中有9家的销售额在此期间有所增长，3家涨幅超过15%。其中包括联合发动机制造集团（增长25%，排名第40）、“高精度系统”公司（增长22%，排名第34）和“战术火箭武器”公司（增长19%，排名第23）。乌拉尔车厢制造厂是唯一一家宣称销售额下降的俄罗斯公司。该公司在榜单上排名第66。
报告中写道，全球前100大武器和军事服务提供商的总销售额较2016年增长了2.5%，较2002年增长了44%，达3982亿美元。数据证明，最近3年销售额持续增长。
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