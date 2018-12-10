报告：俄罗斯首次成为全球第二大武器销售国

据俄罗斯卫星网 12 月 10 日报道，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（ SIPRI ） 10 日发布的报告显示， 2017 年俄罗斯 10 家企业所产武器的销售份额占全球前百大公司所产的 9.5% ，因此俄罗斯成为 2017 年全球第二大武器生产国。

斯德哥尔摩国际和平研究所援引其高级研究员西蒙 ∙ 韦泽曼的话称： “2011 年起，俄罗斯武器销售额大幅增长。 ”

韦泽曼解释说，该增长是在俄武器现代化更新计划实施背景下实现的。此外，俄 10 家被该研究所纳入全球前 100 大武器制造商的公司 2017 年总销售额增长了 8.5% 。





英国武器销售额自 2002 年起位居全球第二，该国在 10 日公布的排名中以 9% 的份额名列第三。美国排名第一，其销售份额为 57% 。

2017 年排名的另一不同寻常之处在于，俄罗斯 “ 金刚石安泰 ” 公司以其防空系统和反导系统相关产品首次入围全球前 10 大武器制造商。该公司从 2016 年的第 13 位上升至 2017 年的第 10 位。

据斯德哥尔摩国际和平研究所数据，上榜 10 家俄企业中有 9 家的销售额在此期间有所增长， 3 家涨幅超过 15% 。其中包括联合发动机制造集团（增长 25% ，排名第 40 ）、 “ 高精度系统 ” 公司（增长 22% ，排名第 34 ）和 “ 战术火箭武器 ” 公司（增长 19% ，排名第 23 ）。乌拉尔车厢制造厂是唯一一家宣称销售额下降的俄罗斯公司。该公司在榜单上排名第 66 。

报告中写道，全球前 100 大武器和军事服务提供商的总销售额较 2016 年增长了 2.5% ，较 2002 年增长了 44% ，达 3982 亿美元。数据证明，最近 3 年销售额持续增长。

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