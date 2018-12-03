柯韩力促台北高雄合作

早前台湾岛内有意见认为，台北市长柯文哲和高雄市长当选人韩国瑜这两位非典型政治大叔，都是大陆可接受的人，两人组合出选总统对两岸正向发展有利。如今他们先寻求两市合作。柯前天称，已与韩接洽，虽然大家都很忙，但会找时间见面，而且与韩交情本来就不错，两市合作“没问题啊”；韩回应“当然乐意”。





韩国瑜任职台北农产运销公司总经理时与柯文哲关系良好。对于台北与高雄合作要以“九二共识”为前提能否接受，柯文哲指出，两市合作“应该不会要有什么政治前提吧”。





韩国瑜则称，自己的主张较重视经济面，总统蔡英文比较重视政治面，但该做的事还是会做。蔡此前提到，两岸政策属中央权限。





六都首长柯资产 400 万最多





另外，台湾监察院的《廉政专刊》公布“九合一”各当选人今年申报的最新资料，其中，“六都”（台北、新北、桃园、台中、台南及高雄）市长中，柯文哲的存款最多，达 1589 万元（新台币．下同；折合约 409 万港元），另有 8 笔土地和 2 笔建筑物，此外还与妻女共投资近 360 万元于 19 项基金，当中有 3 项投资 A 股的中国基金。





桃园市长郑文灿则有近千万存款，其余财产以不动产为主，共

13

笔土地、

4

笔建筑物，另有

3

笔土地、

3

笔建筑物信托，以笔数来看，可算是六都市长的“地产王”。

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