习特会后监管层料严控汇率 谈判期内人民币或仍在7附近

国际投行 -- 瑞银 (UBS) 报告称， 12 月 1 日习近平主席和特朗普总统的会晤就贸易战达成重要共识，结果好于此前预期，短期内中美减少贸易相关的不确定性、并改善市场情绪。





此外，贸易战暂时停火也会对汇率产生影响。预计人民币汇率很可能是未来的贸易谈判的重要议题，因此政府会继续严格管理人民币汇率、避免大幅贬值。估计在贸易战暂时停火及谈判期间，人民币对美元汇率可能继续维持在 7.0 左右。





若中美双方未能在 90 天内达成协议，中美贸易战料重燃，鉴于双边贸易关系的不确定性风险犹在，预计明年一季度市场情绪和投资决策都会承压，而企业可能会用这 90 天的时间来加速出口活动，美国也会继续寻找可以替代中国的供应商。





以下是报告《贸易战暂时停火， “ 习特会 ” 进展好于预期》全文：





**90 天谈判期内 10% 的关税税率维持不变 **





12 月 1 日习近平主席和特朗普总统的会晤就贸易战达成重要共识，结果好于此前预期。根据两国官方声明，中美双方同意就存在的分歧的一些结构性问题在未来 90 天内继续展开密切磋商，在此期间维持当前关税税率不变。美国对 2,000 亿美元中国出口加征的关税税率维持在 10% 不变，不会如此前计划在明年 1 月上调至 25% 。





根据美方声明，中方也承诺大幅扩大自美进口，包括立即增加对其农产品的购买（很可能包括大豆），并表示如果高通 - 恩智浦并购交易申请再次提交，中方愿意批复。中方还同意将芬太尼类物质进行整类列管，帮助美国对抗阿片类药物成瘾的问题。





** 贸易战停火短期内有利于缓解经济下行风险和汇率贬值压力 **





我们此前预计 “ 习特会 ” 可能会促使贸易战暂时停火、并为未来的谈判确定框架，但 10% 的关税税率暂不上调依然好于预期。尽管美国对 500 亿美元中国产品加征的 25% 关税和对 2000 亿美元产品加征的 10% 关税依然存在，但贸易战暂时停止进一步升级意味着其对经济的拖累有所降低。





如我们在全球经济展望中所述，如果贸易摩擦彻底解决、双方将加征关税完全取消，则中国经济增速可能比我们的基准预测提高 20 个基点，美国经济增长也可能强于预期。目前这种最乐观的结果尚未实现，因为本次会晤并未将此前加征的关税取消，不过明年一季度国内经济增速或强于我们的基准预测。





此前我们也提到贸易政策带来的上行和下行风险并不对等，加征关税会对经济造成很大拖累，而取消关税却无法完全消除此前加征关税造成的负面影响，这是因为一个经济体很难立刻从加征关税带来的结构性变化中恢复。





在这种情况下，考虑到未来仍有加征关税的可能性，且美国可能进一步限制科技产品对中国的出口，两国的投资和市场情绪或进一步承压。





尽管如此， “ 习特会 ” 进展好于预期应会在短期内减少贸易相关的不确定性、并改善市场情绪。此外，贸易战暂时停火也会对汇率产生影响。我们认为汇率很可能是未来的贸易谈判的重要议题，因此政府会继续严格管理人民币汇率、避免大幅贬值。如我们在 2019 年展望中所述，在贸易战暂时停火及谈判期间，人民币对美元汇率可能继续维持在 7.0 左右。





** 未来谈判道路曲折，对外开放力度或将进一步提高 **





根据美方声明，双方同意立即就技术转让、知识产权保护、网络入侵、农业和服务业等方面的结构性改革进行谈判。中方希望最终达成的协议可能包括取消此前所有加征关税措施，在 “ 习特会 ” 之后，这种情况的可能性也有所增加。





但鉴于双方在不少问题上都存在较大分歧，谈判的过程可能并不容易。不过，中国很可能扩大自美进口的产品和服务，以减少美中贸易赤字；而据媒体报导，这也是美国的关键诉求之一。另外，最近几个月中国也继续加大了对外开放的力度、完善知识产权保护、推进国企改革。我们认为政府会同意进一步加快服务业、通讯设备、汽车、农业和生物科技等领域的对外开放。





中国也希望这些开放的举措可以解决美国对技术转让和知识产权保护等方面的担忧。中国已经表明将加强知识产权法院体系建设、建立知识产权损害赔偿制度。此外，政府也可能会调低或淡化《中国制造 2025 》中对部分行业的国产率和市场份额的政策目标，并减少对相关行业的国企补贴。





** 风险犹存 -- 若 90 天内未达成协议，则关税税率按原计划上调 **





“ 习特会 ” 传递出的最为积极的信号是双方似乎都愿意就最终达成贸易协议而努力，这也增加了未来贸易摩擦进一步降温的可能性。但是，双方只有短短 90 天的时间来对若干复杂的结构性问题进行磋商，时间较为紧迫，并且其中部分协议恐怕难以在兑现前提前确认。





中国对知识产权的保护和对《中国制造 2025 》所做的调整可能仍然无法满足美方要求；若美国商务部对中国进一步加强技术出口管制，那么双方达成协议难度将加大。若中美双方未能在 90 天内达成协议，则 10% 关税税率将提高到 25% ，同时有可能再对其他产品加征关税。





鉴于双边贸易关系的不确定性风险犹在，我们认为明年一季度市场情绪和投资决策都会承压，而企业可能会用这

90

天的时间来加速出口活动，美国也会继续寻找可以替代中国的供应商。（路透社）

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