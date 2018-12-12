“骨肉分离”再上演：纽约警察抢夺黑人怀中婴儿

曾出现在美国边境执法过程中的 “ 骨肉分离 ” 惨剧近日在纽约市再度上演。一名年轻黑人母亲遭某社会服务机构无理驱逐和强制执法，对峙中她与警察拼命抢夺怀中幼子。随着现场视频曝光，纽约的城市形象遭到重大挑战。不知分寸的执法者、条件鄙陋的服务中心以及态度冷漠的社工人员，共同构成美国社会底层的真实写照。有舆论慨叹：在美国，贫穷就是犯罪。

据美国广播公司纽约台 11 日报道， 23 岁的黑人女性杰思敏 · 海德利 7 日带着一岁半的幼子前往纽约布鲁克林区的一个人力资源中心办理日托证明，以便自己能外出工作，不必再 “ 全职带娃 ” 。当时办公区排着长队，等候区又不设座位，于是海德利抱着孩子席地而坐，但工作人员认为她 “ 阻塞了走廊 ” 而提出警告。在几次沟通无果后，工作人员报了警。警员在多次要求海德利离开并遭到拒绝后，对她采取强制措施。

之后发生的一幕被旁观者用手机拍成视频，在网上广泛流传。视频显示，多名警员将当事人按在地上，其中一人还强行从海德利的怀中拖拽孩子。搏斗中，这名年轻母亲发出撕心裂肺的哭喊，旁观者也发出阵阵惊呼。随着视频的传播，纽约警员的过度执法受到各界强烈谴责。在 10 日的一场新闻发布会上，布鲁克林区区长亚当斯将警方的行为比作美国边境执法人员对外来移民采取的强制手段，称这种 “ 骨肉分离 ” 的做法是整个纽约市的耻辱。纽约市长白思豪当天也在推特上说，这一事件 “ 令人不安 ” ， “ 与很多看过视频的人一样，我对这样的应对方式存在诸多疑虑 ” 。

美联社称，纽约警察工会理事长林奇日前为警方鸣不平，称涉事警员面对的局势复杂，且围观群众的过激反应将事态恶化。他表示： “ 如果人人服从法律秩序，事情肯定不会是这个样子。 ” 然而社会舆论对这种说法并不认同。美国有线电视新闻网（ CNN ） 11 日称，社会服务机构和警方的处理方式均存在不当之处 —— 前者压根没必要报警，后者也没必要抢夺孩子。对于一起本可和平处理的纠纷，这两方却令事态升级，这是工作能力的问题。

目前，海德利已被警方逮捕并受到 4 项指控，包括拒捕、非法侵入、妨碍政府机构办公以及 “ 儿童伤害行为 ” 。其中最后一项争议极大，反对者纷纷表示，伤害儿童的明明是警察。海德利现被羁押，并将于 13 日出庭，她的孩子则交由家人照看。另据检方证实，海德利有涉嫌信用卡诈骗的案底，曾被地方法院传唤却未如约出庭，针对她的法院逮捕令至今仍有效。





不过，对于她在社会服务中心的遭遇，美国舆论尚未发生任何 “ 反转 ” 。这起事件的多名旁观者向媒体证实，海德利席地而坐虽然不雅，但根本没妨碍任何人。而她拒绝起身的理由也很合理：走廊没有座位、怀里抱着孩子很累。 CNN 称，海德利在该服务中心等候 4 个小时，一直没轮上办理业务。现场视频的拍摄者弗格森称，服务中心主管报警前叫来 5 名保安一齐 “ 骚扰 ” 海德利，让其他人都看不下去。对于警方的做法，弗格森表示 “ 让人害怕，也让人恶心 ” 。他说： “ 我以为他们是来提供帮助的，没想到一上来就直接袭击了这位女士。 ”

CNN

称，这件事在美国社会极具代表性，它从某种程度上揭露了美国社会对穷人的极度不友好。纽约市内选举产生的公益维护人利蒂希娅

·

詹姆斯在一份声明中明确表示：

“

贫穷不等于犯罪。

”

另据美联社报道，发生在美国社会服务机构的纠纷其实并不少见，很多人都曾因服务态度差、办事效率低等原因和工作人员发生冲突，最终遭到逮捕。一名福利领取者形容办事机构

“

氛围压抑

”“

办事人员非常不近人情

”

。同社会福利部门打交道

13

年的珍妮弗则称，

“

整个系统都这样

”

。她表示，该类机构对求助者往往带有强烈偏见，

“

只要你出现在这里，就说明你混得很惨，你就是社会垃圾

”

。对于

7

日发生的事件，她表示

“

一点都不意外

”

。

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