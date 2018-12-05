日本男子企图将和牛受精卵带到中国 被提起刑诉

日前，一名日本籍男子试图将日本《家禽传染病预防法》中禁止出口的和牛受精卵带至中国。对此问题，日本农林水产相吉川贵盛 12 月 4 日表示，将致力于防止类似事件再次发生，同时对涉事男子提起刑事诉讼。





据日本 NHK 电视台 12 月 5 日报道， 2018 年 7 月，该男子试图将装有受精卵的容器带至中国。男子抵达中国后未能通过海关检查，继而将容器带回日本，被日本海关没收。

吉川贵盛在 4 日的记者会上表示： “ 对于此事，我们深表遗憾。农林水产省必须尽快制定相关措施，以防止此类事件再次发生。 ” 对于试图将受精卵非法带出日本的男子，吉川表明了对其提出刑事诉讼的方针，坦言 “ 今后将推进诉讼程序 ” 。





据农林水产省透露，这是第一起被曝光的试图将和牛受精卵非法带出日本的案件， “ 和牛是日本固有的特产。如果在海外开展生产，将会影响到和牛的出口 ” 。今后，日本政府将加强防范措施。

共同社报道称，日本农水省透露，带出受精卵的是一名自称来自大阪的男子。

2018

年他从中国回到日本时，自主申报了带出经过而败露。该男子解释称不知晓带出是被禁止的，称

“

被熟人拜托

”

。该男子申报的是受精卵，但日本农水省认为也有精子的可能性，正在调查详情。

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