美元的王者统治地位将在2019年面临挑战

美元2018年经历意外反弹，触及18个月高位，并以投资者首选交易对象为这一年划上句点。但未来一年将面临挑战。
挑战包括估值高昂、股市荣景萎靡不振、美国企业现金汇回逐渐减少，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息次数可能不及预期等。
因此，本月进行的一项路透调查预期，美元到2019年底将比当前水平低5%左右。
这与当前趋势可是大相径庭，期货交易显示美元仓位接近历史高位。
此外，美银美林的月度投资者调查显示，美元从FAANG科技股手中重新夺回了“最拥挤交易”桂冠。
但近年来投资者的运气并不怎么样，2017年底对比特币、科技股和...美元的大规模押注都以失败告终。
“从仓位情况来看，美元并不存在大幅上扬的空间，除非看到世界其他地区的增长确实走软而美国继续增强，”富达国际(Fidelity International)投资组合经理Eugene Philalithis称。
经济面而言，就业和住房数据显示，美国长达十年的复苏正失去动能，而债券收益率曲线的趋平正闪烁经典的衰退预警信号。
尽管美联储12月加息，并暗示将维持政策收紧路径，但货币市场并不这么认为。
随后是估值。
即使在4月开始上涨前，美元兑主要贸易伙伴国货币经通胀调整后的实质有效汇率(REER)都较历史均值高估。现在以这一标准衡量的美元汇率比10年均值高出12%。
包括英镑和一些新兴市场主要货币在内的其他货币似乎严重低估，土耳其里拉和巴西雷亚尔低估约20%。
但如果情况不利于美元，为什么投资者还在2018年结束之际纷纷追捧美元呢？
前摩根士丹利分析师Stephen Jen提出的美元微笑理论给出了一个解释。
根据该理论，美元随着避险情绪升温而上涨--就像当前的情况这样--因为投资者纷纷涌向安全、流动性好的资产。然后随着增长停滞，美元将走软--也就是微笑的底部。之后随着经济复苏再上涨。
实际上，现在担任对冲基金Eurizon SLJ首席信息官的Jen认为，迈入2019年之际，持有美元现金是最佳投资。
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