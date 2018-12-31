美元的王者统治地位将在2019年面临挑战

美元 2018 年经历意外反弹，触及 18 个月高位，并以投资者首选交易对象为这一年划上句点。但未来一年将面临挑战。





挑战包括估值高昂、股市荣景萎靡不振、美国企业现金汇回逐渐减少，以及美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 升息次数可能不及预期等。





因此，本月进行的一项路透调查预期，美元到 2019 年底将比当前水平低 5% 左右。

这与当前趋势可是大相径庭，期货交易显示美元仓位接近历史高位。





此外，美银美林的月度投资者调查显示，美元从 FAANG 科技股手中重新夺回了 “ 最拥挤交易 ” 桂冠。





但近年来投资者的运气并不怎么样， 2017 年底对比特币、科技股和 ... 美元的大规模押注都以失败告终。





“ 从仓位情况来看，美元并不存在大幅上扬的空间，除非看到世界其他地区的增长确实走软而美国继续增强， ” 富达国际 (Fidelity International) 投资组合经理 Eugene Philalithis 称。





经济面而言，就业和住房数据显示，美国长达十年的复苏正失去动能，而债券收益率曲线的趋平正闪烁经典的衰退预警信号。





尽管美联储 12 月加息，并暗示将维持政策收紧路径，但货币市场并不这么认为。





随后是估值。





即使在 4 月开始上涨前，美元兑主要贸易伙伴国货币经通胀调整后的实质有效汇率 (REER) 都较历史均值高估。现在以这一标准衡量的美元汇率比 10 年均值高出 12% 。





包括英镑和一些新兴市场主要货币在内的其他货币似乎严重低估，土耳其里拉和巴西雷亚尔低估约 20% 。





但如果情况不利于美元，为什么投资者还在 2018 年结束之际纷纷追捧美元呢？





前摩根士丹利分析师 Stephen Jen 提出的美元微笑理论给出了一个解释。





根据该理论，美元随着避险情绪升温而上涨 -- 就像当前的情况这样 -- 因为投资者纷纷涌向安全、流动性好的资产。然后随着增长停滞，美元将走软 -- 也就是微笑的底部。之后随着经济复苏再上涨。





实际上，现在担任对冲基金 Eurizon SLJ 首席信息官的 Jen 认为，迈入 2019 年之际，持有美元现金是最佳投资。





整体经济也笼罩阴云。本月美银美林调查显示，投资者对全球经济增长形势的看法为

2008

年金融危机以来最悲观。

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路透社

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