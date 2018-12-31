中国首次允许进口美国大米 市场认为两国关系正在回暖

中国已开放进口美国大米，为历史上首次。分析师认为这表明，中美关系在一年来由于针锋相对的互征关税举措而降至冰点后，正开始回暖。





中国海关总署在其网站上发布公告，允许美国大米输华。美国总统特朗普与中国国家主席习近平于 12 月初同意双方在激烈贸易战中暂时停火，两国将于 1 月进行谈判。





目前暂时还不清楚中国将从美国购买多少大米。不过在此之前，中国商务部曾经承诺会进一步放开与美国的贸易。中国原先通常从其他亚洲国家进口大米。





“ 如果我看到有进口商尝试从加州将大米运到中国，我不会感到意外；但我不清楚是不是马上就会达到一个很大的量， ” 加州分析师兼实货大米交易员 Stuart Hoetger 说。





截至 12 月 27 日，中国已允许从美国进口糙米、精米和米碎，但须符合中国的检验标准、并在美国农业部登记。





美国农业部在 12 月 11 日预计，美国大米产量为 693 万吨，中国大米进口量估计为 500 万吨。美国农产品出口主要由大豆、谷物、坚果和肉类构成，大米仅是其中一小部分。





美国稻米期货价格对这一消息反应不大。





“

允许美国大米输华暗示美中关系改善，

”

咨询机构

JCI

的农业分析师

Cherry Zhang

表示。她预计任何美国大米进口订单可能都来自国有企业。

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路透社

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