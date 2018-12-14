“俄罗斯女特工”在美认罪：影响特朗普对俄政策

当地时间13日上午，俄罗斯妇女玛丽亚·布蒂娜（Maria Butina）在华盛顿联邦法院承认自己在美国境内从事间谍活动，影响美国对俄政策。
据英国路透社报道，13日布蒂娜“特工案”开庭，她被指控作为“俄罗斯特工”，潜入全美步枪协会（NRA）并游说协会成员，进而影响美国对俄罗斯的外交政策。当法官询问指控是否正确时，布蒂娜回答：“是的。”全美步枪协会与共和党高层以及特朗普关系相当密切。
布蒂娜曾声称自己是在俄罗斯政府的指导下进行工作的。对此，俄罗斯总统普京于12月11日曾表示，布蒂娜与俄罗斯情报部门毫无关联。
据报道，在美国境内从事间谍活动，最高可被判处五年徒刑，然后被驱逐出境。
据美国有线电视新闻网（CNN）早前报道，今年7月，美国司法部宣布逮捕了一名叫布蒂娜的“俄罗斯女特工”。她被指控利用其在美留学生身份，于2015年至2017年间串谋为俄罗斯政府与美国政客和政治人物建立联系，并借机渗透美国政治机构。
CNN等媒体还指出，布蒂娜案件与“通俄门”关系不大。
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