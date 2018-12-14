“俄罗斯女特工”在美认罪：影响特朗普对俄政策

当地时间 13 日上午，俄罗斯妇女玛丽亚 · 布蒂娜（ Maria Butina ）在华盛顿联邦法院承认自己在美国境内从事间谍活动，影响美国对俄政策。





据英国路透社报道， 13 日布蒂娜 “ 特工案 ” 开庭，她被指控作为 “ 俄罗斯特工 ” ，潜入全美步枪协会（ NRA ）并游说协会成员，进而影响美国对俄罗斯的外交政策。当法官询问指控是否正确时，布蒂娜回答： “ 是的。 ” 全美步枪协会与共和党高层以及特朗普关系相当密切。

布蒂娜曾声称自己是在俄罗斯政府的指导下进行工作的。对此，俄罗斯总统普京于 12 月 11 日曾表示，布蒂娜与俄罗斯情报部门毫无关联。

据报道，在美国境内从事间谍活动，最高可被判处五年徒刑，然后被驱逐出境。

据美国有线电视新闻网（ CNN ）早前报道，今年 7 月，美国司法部宣布逮捕了一名叫布蒂娜的 “ 俄罗斯女特工 ” 。她被指控利用其在美留学生身份，于 2015 年至 2017 年间串谋为俄罗斯政府与美国政客和政治人物建立联系，并借机渗透美国政治机构。

CNN

等媒体还指出，布蒂娜案件与

“

通俄门

”

关系不大。

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