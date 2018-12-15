澳虎航飞行员要求加薪未果 圣诞节将“空中减速”

为了要求加薪，澳大利亚虎航飞行员将在下周五（21日）开始采取集体行动，有可能影响数千乘客圣诞节前出行的旅行计划。
据《悉尼先驱晨报》报道，当地时间14日，澳大利亚航空飞行员联合会（AFAP）称，由于与企业的谈判陷入僵局，虎航飞行员已经进行投票，集体决定近期将采取一系列劳工行动，即从21日开始，他们会拒绝驾驶非安全相关的、带有轻微缺陷的飞机，拒绝从待命时接到通知后90分钟内开始工作，并将以不超过一定的速度进行“空中减速”，预计将导致航班延误10分钟。
联合会官员詹姆斯·洛赫兰称，虎航飞行员已经有两年多没有加薪，而近期协会与航空公司的谈判无果而终。“但劳工行动不会在圣诞节或节礼日（26日）当天进行。”
虎航的一名发言人表示，航空公司会继续与飞行员进行谈判，期待尽快达成互惠互利的结果。此外，报道称，虎航将在下周与联合会一同前往澳大利亚公平工作委员会进行调解。
数据显示，从10月份的航班准点率看，三分之一虎航航班的降落时间比预定晚15分钟以上。另外，这家廉价航空公司的航班起飞准时性也表现不佳，其中31.8%的航班晚于15分钟或更长时间起飞。
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