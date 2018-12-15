澳虎航飞行员要求加薪未果 圣诞节将“空中减速”

为了要求加薪，澳大利亚虎航飞行员将在下周五（ 21 日）开始采取集体行动，有可能影响数千乘客圣诞节前出行的旅行计划。





据《悉尼先驱晨报》报道，当地时间 14 日，澳大利亚航空飞行员联合会（ AFAP ）称，由于与企业的谈判陷入僵局，虎航飞行员已经进行投票，集体决定近期将采取一系列劳工行动，即从 21 日开始，他们会拒绝驾驶非安全相关的、带有轻微缺陷的飞机，拒绝从待命时接到通知后 90 分钟内开始工作，并将以不超过一定的速度进行 “ 空中减速 ” ，预计将导致航班延误 10 分钟。

联合会官员詹姆斯 · 洛赫兰称，虎航飞行员已经有两年多没有加薪，而近期协会与航空公司的谈判无果而终。 “ 但劳工行动不会在圣诞节或节礼日（ 26 日）当天进行。 ”

虎航的一名发言人表示，航空公司会继续与飞行员进行谈判，期待尽快达成互惠互利的结果。此外，报道称，虎航将在下周与联合会一同前往澳大利亚公平工作委员会进行调解。

数据显示，从

10

月份的航班准点率看，三分之一虎航航班的降落时间比预定晚

15

分钟以上。另外，这家廉价航空公司的航班起飞准时性也表现不佳，其中

31.8%

的航班晚于

15

分钟或更长时间起飞。

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