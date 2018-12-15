针锋相对 俄向美喊话：严厉拒绝释放乌克兰船员

俄乌刻赤海峡事件仍然没有缓和的迹象。美国总统特朗普也曾在社交平台上发表言论，意在说明只有俄罗斯方面释放乌克兰船员，美俄首脑会晤才有可能继续进行。 13 日，美国再次就这一事件表达同一立场。当地时间周五（ 14 日），俄罗斯做出回应称，俄方严厉拒绝释放乌克兰船只和船员，但仍期待美俄两国间的首脑会谈。





据路透社报道， 13 日，美方就刻赤海峡事件再次发声称，除非俄罗斯释放乌克兰船员，美俄首脑会晤才有可能恢复。 14 日，克里姆林宫发言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov ）表示： “ 美国目前所持的立场，不能成为结束俄罗斯对侵犯边境者展开调查的理由。 ” 同时，佩斯科夫说美国的要求不能凌驾于俄罗斯的司法系统之上。

但佩斯科夫强调，俄罗斯仍然愿意组织美俄首脑之间，以及其他各级别间未来有可能的会面。他说： “ 我们依然相信，美俄首脑间会晤对这两个国家来说都是必要的。 ”

大约两周前，特朗普在社交平台上发文称，鉴于俄罗斯目前还未释放乌克兰船员，他们还没有回家，所以决定取消 G20 峰会期间同俄罗斯总统普京的会晤，一旦事情得到解决，他将再次期待有意义的首脑会晤。

11

月

25

日，

3

艘乌克兰海军舰艇侵犯俄罗斯国界，驶入临时封闭的海域，并从黑海向刻赤海峡方向行驶。俄方发现情况后，将

3

艘舰艇扣留，船上的

24

人先后被俄法院批准逮捕，其中

2

人是协调了这起挑衅事件的乌克兰国家安全局员工。

Twitter

sgnypost





