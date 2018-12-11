外媒曝光美尸体掮客倒卖人体部件:一颗人头25美元

美媒称，在路透社的一篇报道引发了对商业行为的伦理和医疗担忧之后，收集被捐赠给科学机构的人类遗体并对其进行解剖后以营利目的在国际上出售人体部件的美国公司正面临国际调查。荷兰两家医院 —— 阿姆斯特丹的学术医疗中心和鹿特丹的伊拉斯谟医疗中心称，它们将停止从两家美国公司购买用于训练和研究的身体部件。





据美国石英财经网 12 月 9 日报道，此前路透社报道称，因涉嫌在加拿大和香港出售腐烂人体部件而受到联邦调查局调查的 MedCure 公司以及另一家名为 Science Care 的公司通过向临终关怀疗养院和退休人员疗养机构招募遗体捐献人来招徕生意，中间商提供的一个诱惑是以捐献遗体换取免费的火化服务。

荷兰有关于捐赠器官的法律，但没有规范供训练或研究之用的身体部件的法律。虽然人们传统上会把遗体免费捐出用于医学研究和训练，但中间商可以通过分离某些身体部件并在国际上出售获得丰厚利润。路透社记者看到的文件显示，从 2012 年到 2016 年， MedCure 公司向荷兰运送了价值 50 万美元的身体部件。

与此同时，据路透社报道， Science Care 公司涉嫌在海关文件中瞒报人体头部的真实价格，在一颗人头在美国的真实市场价值为 500 美元的情况下宣称其价值仅为 25 美元。

报道称，记者就此事联系了阿姆斯特丹学术医疗中心的一位教授，他的部门曾向

Science Care

公司买过人头。该教授说，这家公司招募遗体捐献人以及通过出售人体部件牟利的做法是不可接受的，其所在部门会停止向该公司订货。

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