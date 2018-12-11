绕开美国做生意？欧盟:很快同伊朗建立新支付渠道

距离美国 11 月 5 日宣布正式重启对伊朗在能源、银行等领域的制裁，已过去 1 个多月时间，这段时间内，欧盟同伊朗的金融交易受到很大限制，而欧盟也一直在考虑如何绕过美国继续同伊朗开展正常的商业合作。当地时间 11 日，欧盟高级官员表示，欧盟将很快同伊朗建立新的支付渠道以绕开美国的制裁措施。





据今日俄罗斯网报道， 10 日，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（ Federica Mogherini ）宣布，欧盟将创建一种新的支付渠道，以促进欧盟同伊朗正在进行和将要展开的商业交易，这一支付将绕开美国的制裁措施。莫盖里尼周一告诉记者： “ 我希望这项措施将在年底前的几周内达成，以促进和保护合法的商业交易。 ”

报道称，其实，在美国宣布退出伊核协议并重启对伊朗制裁之后，欧盟就一直在寻找新的途径，试图绕过美国的制裁继续同伊朗做生意。 11 月，欧盟官员们提议过建立一个新的清算机制 ——SPV ，以促进同伊朗之间的交易。但由于没有成员国愿意主动站出来主持这一机制，同时也担心美国会对欧盟施加经济惩罚，提议并未达成一致。

虽然美国此前公布的对伊朗制裁豁免名单中包含希腊、意大利这样的欧洲国家，但欧盟却受到了普遍限制。目前，许多欧盟的企业因为担心美国实施二次经济制裁，而放弃了同伊朗的业务。比如大众、标致、西门子和戴姆勒等知名公司。

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