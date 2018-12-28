中国工业利润数据不佳 明年或继续下滑

11 月份，中国制造业利润增长近三年来首度下滑，经济专家预计，明年该数据会继续走低。





中国国家统计局本周四宣布的数据显示， 11 月规模以上工业企业实现利润总额 5947.5 亿元，当月同比下降 1.8% ，出现自 2015 年 12 月以来首次同比负增长。





根据统计局网站消息，统计局工业司何平认为，从 11 月份工业利润当月情况来看，主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格涨幅回落，以及成本费用上升等影响。路透社指出，在经济继续探底的背景下，预计明年工业企业利润仍会面临较大压力。海通证券宏观团队的姜超、于博表示： " 今年以来，受量价两方面因素影响，工业企业收入、利润增速双双下滑 …… 在经济仍在探底、通缩风险升温的背景下， 19 年工业利润增速或仍趋下行。 "





2018 年 1 至 11 月份，全国规模以上工业企业利润总额增长 11.8% ，增速比 1 至 10 月份减缓 1.8 个百分点。 今年前 11 个月，在 41 个工业大类行业中， 34 个行业利润总额同比增加， 7 个行业减少，减少的行业包括有色金属冶炼和压延加工业下降 16.9% ，汽车制造业下降 6% ，计算机、通信和其他电子设备制造业下降 0.4% 。专家认为，生产销售放缓、价格承压、成本上升都是工业利润增长走低的主要原因。





有经济学家认为，从该数据也可以看到，中国经济明年将面临更多的风险，很大一部分原因是中美贸易战带来的影响，许多企业不会冒险投资，制造业受到压力。





不久前出炉的数据，零售业的增长也不如预期强劲，这是中国经济正在放缓的又一个信号。北京的目标是，

2018

年经济增长率达到

6.5

％。然而，与美国的贸易纠纷让未来前景变得模糊不定。

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