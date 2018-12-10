中美贸易料续主导美股 经济数据或碍加息

美国股市经历大幅波动后，分析相信主导本周股市的最重要焦点，仍然是中美两国贸易谈判。同时，市场也关注本周公布的美国通胀指标与零售数据，因为可能对联储局货币政策有所影响。此外，欧洲央行议息会议与英国脱欧协议的表决，也会是市场焦点之一。





在众多议题之中，中美贸易发展相信是最令人难以预测的议题。上周，加拿大在美国要求下拘捕华为创办人女儿兼首席财务官孟晚舟，令人关注事件对中美贸易谈判带来新的变数。





另外，美国将于当地时间周三早上公布 11 月消费物价指数。市场预期指数按月升 0.1% ，较前一月的 0.3% 升幅有所放缓，按年升 2.2% ，撇除能源与食品后的核心指数则按月升 0.2% ，按年升 2.2% 。如果数据较预期温和，联储局可能放缓明年加息步伐。





美国在当地时间周五公布 11 月零售数据，市场预期升 0.1% 。同样，如果数据较预期温和，联储局也可能放缓明年加息步伐。





其他重要美国经济数据方面，还有生产价格指数、制造业及服务业指数预览值，以及职位空缺等。





另一方面，欧洲央行在当地时间周四公布议息结果，行长德拉吉随即会见记者。市场预期，欧央行将正式公布今年底结束量化宽松措施，而对经济最新预测将呈现放缓。





此外，英国国会于在当地时间周二表决首相文翠珊与欧盟达成的脱欧协议。一般估计，国会将否决有关协议。此举可能导致文翠珊政府倒台，为英国及欧洲前景带来新的不明朗因素。（信报）

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