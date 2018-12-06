世界碳排创新高 中国仍居第一

一份新的报告显示，今年世界范围内的二氧化碳排放量创历史新高。而中国仍然是全球范围内最大的碳排放国。





报告表明，中国、美国、印度、俄罗斯、日本、德国、伊朗、沙特阿拉伯、韩国和加拿大是最大的碳排放国。欧盟最为一个整体排名第三。





截至 2018 年年底，中国的碳排放量预计增幅将超过 4% ，增加了近 5 吨的温室气体排放，约占全球碳排放总量的 25% 。中国研究机构表示，辽宁及东三省老工业区、西北煤矿大省宁夏和新疆未能有效控制碳排放。





虽然中国其它地区在减排、控制污染等问题上颇具成效，但却仍有很长的路要走。中国生态环境部的一份报告称，由于对清洁能源的使用增加，中国的单位二氧化碳排放量与 2005 年相比下降了近 50% ，但是传统化石燃料仍占中国能源消耗的 60% ，政府希望到 2050 年，这一数字能下降到 10% 。





二氧化碳排放量一直是全球普遍关注的问题。而今年森林砍伐和其它人类活动总共造成了 415 亿吨二氧化碳排放。各国的排放目标与将气温升高幅度控制在比工业化前高出 1.5 至 2 摄氏度的范围之间存在有史以来最大的差距。





“ 全球碳项目 ” 的研究人员指出，气候变化的影响尽在咫尺，如果缺乏积极的国际行动抑制碳排放，全球变暖和灾难性天气将会加剧。





周三，联合国一年一度的气候大会在波兰开幕，各国代表齐聚一堂参加气候谈判。





与会的谈判代表们面临着一项艰巨的任务，即对《巴黎气候协定》达成共识，采取有效措施控制碳排放并完成能源转型。代表们还希望建立一个程序，以便各国能够在未来几年衡量并向世界其它国家报告其温室气体排放。





尽管世界上大多数国家仍致力于应对气候变化及碳排放，但许多国家并没有如期履行气候协定。特朗普政府撤销环境法规，并宣称将在 2020 年退出《巴黎气候协定》。有巴西 “ 特朗普 ” 之称的博尔索纳罗总统，拟将撤销对亚马逊热带雨林的保护。





官员和分析人士指出，美国并没有尽自己的一份力量来应对全球变暖。他们希望看到美国和其它国家做出努力，应对气候变化，减少碳排放。（美国之音）

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