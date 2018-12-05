美国总统特朗普称若不能与中国达成贸易协议 将再打关税牌

美国总统特朗普周二称，有可能延长与中国达成的90天贸易休战期，但他明确表示，如果双方不能解决分歧，他会恢复征收关税。





特朗普称，由对华贸易鹰派美国贸易代表莱特希泽牵头的贸易顾问团队将决定是否可能与中国达成一个“真正的协议”。

“若行，我们就达成协议，”特朗普在推文中写道，“若不行，记住，我是个打关税牌的人。”

全球最大两个经济体间的贸易战不断升级的威胁是今年大部分时间影响金融市场和全球经济的一个主要因素，投资者对特朗普与习近平周末同意熄火感到释然。

不过，市场在周一反弹后周二有所回落，因对在紧张的谈判窗口期内可能取得的实际成果产生怀疑。

特朗普暗示，他不反对延长90天的休战期，这缓解了市场的一个忧虑。

“与中国的谈判已经开始。除非延长期限，否则他们将在我们与习近平主席在阿根廷共进晚餐后的90天内结束(谈判)，”特朗普在推特上表示。

周二早些时候，美国财长努钦也提出了延长期限的可能性。

努钦对福克斯商业新闻网称，“再说一次，这将是一个真正的协议，不是说我们可以在90天内完成所有事情，而是我们希望取得很大进展。”

两国领导人同意从12月1日起暂停征收新关税90天，期间双方将寻求解决其贸易争端。在这场争端中，全球最大两个经济体间价值数千亿美元的商品流动受到了关税影响。

特朗普称，中国应该立即开始购买农产品，并削减40%的美国汽车进口关税。

尽管特朗普称赞与习近平达成了“一项令人难以置信的交易”，但中国方面未提供行动的细节，这让投资者和分析人士怀疑，特朗普的热情是否有依据。

“晚宴上似乎未达成任何实实在在的协议，白宫官员正把自己扭曲成一块块扭结饼，以使特朗普的推文(如果不是完全捏造的话，那就是严重夸大)与现实相吻合。”

白宫国家经济委员会主任库德洛周二表示，中国降低对美国汽车、农业和能源大宗商品的关税，将是检验美中贸易谈判能否取得成功的“试金石”。

白宫官员表示，美国希望中国将迅速解决包括知识产权盗窃和强制技术转让在内的结构性问题。

美国国家安全顾问博顿周二在华尔街日报主办的CEO Council会议上表示，中国窃取美国知识产权是美国政府最主要的关切之一。

长期以来，特朗普一直指责中国的不公平贸易行为伤害了美国人民和美国经济。

“当有人或国家来到我们的国家，大量掠夺我们的财富时，我希望他们为这样做的特权付出代价，这永远是最大限度发挥我们经济实力的最佳途径，”他周二称。

特朗普任命美国贸易代表莱特希泽，而非财长努钦，负责此轮磋商，前者是特朗普政府内最强硬的对华批评人士之一。特朗普周二表示，莱特希泽将与努钦、库德洛和贸易顾问纳瓦罗密切合作。(路透社)

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