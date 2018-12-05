中美贸易战暂时休兵 联合石化计划恢复进口美国原油

北京/新加坡12月5日 - 据三位熟悉情况的消息人士称，中国石油贸易商联合石化计划在3月之前重新进口美国原油。中国国家主席习近平和美国总统特朗普在20国集团峰会期间的会谈降低了中国对自美国进口的原油加征关税的风险。
消息人士对路透表示，联合石化计划在3月1日之前进口美国原油，这也是中美两国元首协议的90天缓冲期结束的日子。
今年随着中美贸易战升级，中国逐渐减少并在10月停止了美国原油进口。
“打算购买美国原油的中国买家将在这个窗口期内抓紧进口，”中国石化一位高管表示，其并称进口的石油必须在3月1日之前运抵中国。
“现在油价比较低，因此储存一些原油当做商业库存在经济上是有利的，”这位要求匿名的高管说。
中国石化称因政策原因不就具体交易置评。联合石化未回复置评电邮。
尚不清楚联合石化会自美国进口多少原油，不过据一名消息人士透露该公司1月进口量可能会创下纪录高点。
据海关数据，中国此前的单月最高进口纪录是在2018年1月，当时自美国进口了约47.2万桶/日。
美国的贸易和船运消息人士称，联合石化重返市场，考虑购买美国石油并订船运到中国。
其中一位消息人士称，联合石化可能已经租赁了巨型油船Manifa本月开始装运美国石油。另一位消息人士称，该公司已经初步预定一艘巨型油船1月装船，大约45-50天运到中国，费用为840万美元。
虽然中国预计会在这90天内尽可能多地进口美国原油，但2019年美国对华石油出口贸易的总体前景仍然扑朔迷离。
“两国之间的贸易紧张关系已经缓解，但我们无法预测3月之后会发生什么，”这位人士说。
“在90天内达成互惠协议，双方都有很大压力。”（路透）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost