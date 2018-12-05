北京批蓬佩奥：言论不符习特会晤精神

美国国务卿蓬佩奥日前批评中国等国家滥用国际组织规则。中国外交部今天回应说，蓬佩奥的言论不符中美元首会晤精神；中美两国谁也脱离不开谁，谁也改变不了谁。
据报导，蓬佩奥（Mike Pompeo）4日出席北约外长会议时指出，美国正寻求建立一个新的民主世界秩序。在这个新秩序中，美国将透过强化或摒弃有关国际条约，来阻遏中国等“坏人”（Bad Actor）。有媒体就此寻求中国外交部的评论。
外交部发言人耿爽在例行记者会表示，“美方的这一最新表态与不久前中美元首会晤的精神不符”。
他表示，中美两国元首刚刚在G20峰会期间成功举行会晤，达成重要共识。双方还一致同意，在相互尊重基础上管控分歧，共同推进以协调、合作和稳定为基调的中美关系。
当会晤结束时，房间里响起了掌声，“不知当时鼓掌的人现在说出这番话是何用意？”
耿爽还指出，中国和美国都是有重要影响的大国。 “两国谁也脱离不开谁，谁也改变不了谁”，和则两利、斗则两伤，希望美方能与中方相向而行，按照两国元首达成的共识，共同促进中美关系健康稳定发展。
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