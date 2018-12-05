美中谈判当头 中国拟修正专利法加重侵权处罚

美中进入90天贸易谈判，中国国务院常务会议今天通过《专利法》修正草案，标榜“有力打击侵权”，内容包括大幅提高侵犯、假冒专利的赔罚金额，并规定网路业者若未阻止侵权须负连带责任。
央视新闻联播报导，这项会议由中国国务院总理李克强主持召开。除通过《专利法》修正草案外，还将在全国推广诸如强化科技成果转化激励、创新科技金融服务、完善科研管理等促进创新举措。
报导指出，今天通过的中国《专利法修正案（草案）》标榜“有效保护产权，有力打击侵权”，旨在“进一步加强专利权人合法权益保护，完善激励发明创造的机制制度，把实践中有效保护专利的成熟做法上升为法律”。
根据报导，这项草案着眼于加大对侵犯智慧财产权的打击力度，借鉴国际做法，大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款金额，以显著增加侵权成本，震慑违法行为。
此外，这项草案明确了侵权人“配合提供相关资料的举证责任”，并要求网路服务提供者“未及时阻止侵权行为，须承担连带责任”。同时明确发明人或设计人“合理分享职务发明创造收益”的激励机制，并完善专利授权制度。
这项《专利法》修正草案通过后，将由中国国务院提请全国人大常委会审议。
至于创新举措，还包括允许科研人员以“技术股加现金股”的形式持有单位股权；鼓励大学院校、科研院所以订单等方式参与企业技术攻关；鼓励保险业者开发“专利执行险”、 “专利被侵权损失险”等产品，降低创新者被侵权的损失；赋予科研人员一定比例的职务科技成果所有权等。
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