俄60天内若不遵守中程核飞弹条约 美将退出

美国今天警告，俄罗斯若不在 60 天内拆除违反中程核飞弹条约（ INF ）规定的飞弹，华府就会退出这项在冷战时期签署限制中程核武的重要条约。





美国国务卿蓬佩奥（ Mike Pompeo ）表示，除非莫斯科撤回可能引发军备竞赛的 9M729 陆基巡弋飞弹系统，否则华府不再受 1987 年签署的中程核飞弹条约约束。





蓬佩奥表示， 60 天期限过后，美国就会展开为期 6 个月的正式退出条约程序；在此之前，美国不会“测试、制造或部署任何（违反条约的）系统”。





北大西洋公约组织（ NATO ）表示，能否挽救这项条约，现在“取决于俄罗斯”。北约秘书长史托腾柏格（ Jens Stoltenberg ）也指出，现在该是俄罗斯准备放弃前述飞弹系统的时候。





中程核飞弹条约被许多人视为是全球武器管控架构中的重要一部分。





蓬佩奥和北约盟国外长会谈后表示：“美国今天宣布，俄罗斯实质违反这项条约；除非俄罗斯恢复完全且可检验的遵守，否则我国将在 60 天内停止履行我方义务，作为补救措施。”





“俄罗斯的行动严重损害美国、盟邦与伙伴的国家安全。一项条约若限制回应俄罗斯违约的能力，美国继续遵守并无意义。”





美国和北约表示，正式名称为 SSC-8 的 9M729 陆基巡弋飞弹系统，违反中程核飞弹条约禁止部署射程 500 到 5500 公里陆基飞弹的规定。





特朗普 10 月曾扬言退出中程核飞弹条约，并表示要强化美国的核武储备，“直到大家恢复理智为止”。





不过昨天特朗普又表示，希望和中国国家主席习近平、俄罗斯总统蒲亭（

ladimir Putin

）会谈，以终结他所谓的“大规模且无法控制的军备竞赛”。（自由时报）

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