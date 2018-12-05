白宫澄清“休战期” 12月1日起计90天

中美元首在 G20 峰会达成不加征新关税的共识后，美国农业部长珀杜说，中国可能于明年元旦恢复采购美国大豆。美国大豆协会表示欢迎。白宫经济顾问库德洛周一证实，中国向美方作出逾1.2万亿美元的额外贸易承诺，又说中国副总理刘鹤在阿根廷多次表示，中国会立即就新承诺采取行动。白宫同时澄清，和中国的90天谈判自12月1日起开始倒数，届满日期应是2月底，而非3月底。





今年7月起，中国对美国大豆等产品征收百分之25的关税，以报复美国对中国产品加征关税。中国是美国大豆的最大买家，占全美出口市场的六成。贸易战爆发以来，中国转向巴西等地入口大豆，美国豆农损失惨重。中美元首上周会晤后，中方同意进口大量美国的农业、能源及工业产品，以换取美方明年起暂缓加征新关税。





美国农业部长珀杜周一表示，中国可能明年1月1日前后恢复采购美国大豆，但暂未确定中国会否撤销美国大豆的进口关税。珀杜在一个农业会议上表示：“我们认为南美没有足够的大豆供应，让其坚持到新作物收成”、“中国将被逼回到美国市场，我们希望在阿根廷宣布的共识，会促成这件事。”





美国大豆协会发表声明，欢迎中美日前就经贸问题达成共识。协会主席海斯多费尔说，两国元首同意采取措施为贸易摩擦降温，这是美国豆农经历了数月大豆价格下滑和出口受阻后收到的第一个好消息，希望两国能达成长期协议，重建互惠的经贸关系。





美国财长努钦周一表示，中方在贸易问题上向美方作出1.2万亿美元的额外承诺。白宫经济顾问库德洛在白宫简报会上证实有关消息，称这个数字是一个广泛的衡量基准，指的是根据市场条件购买美国产品的交易。





库德洛说，中国还承诺立即开始解除关税和非关税壁垒，包括降低四成的汽车关税，并处理公司所有权、知识产权盗窃和强制技术转让等美国首要关切的问题。





库德洛说，他在 G20 与中国副总理刘鹤举行过两次闭门会谈。刘鹤在会谈中多次表示，北京会立即就新承诺采取行动。





库德洛说：“中国履行承诺的记录不是非常好。这一点我们知道。”“但是，我要说的是：习主席过去从未如此参与。”





白宫早前发表“习特会”声明时，宣布两国定下90天贸易谈判限期，对于有分析称限期是由明年1月1日起计算，白宫周一澄清说，应该由上周六（12月1日）元首会晤起计算。换言之，“休战九十天”的届满日期应是2月底，而非3月底。（星岛日报）

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