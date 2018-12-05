学者：中美贸易休战90天会怎样

阿根廷“特习会”后，中国官方在说明中刻意略而不提关键的90天但书。但今天有中国媒体刊出复旦学者的分析文章指出，90天后如果这一轮谈判没有结果，真正的大事可能才开始。
观察者网刊出上海复旦大学中国研究院研究员文扬撰写的《中美贸易摩擦，休战90天后会怎样》文章指出，这几天的关键词是“90天”。
文章说，此为美方希望达成协议的谈判期限，结束时刚好是中美贸易战爆发一整年。抱有“总体战”思维的人士把这90天视为“打打停停”长期过程中的一个间歇期。如果这一轮谈判没有结果，真正的大事可能才开始，而过去的一年都是序幕。
文扬综合中美双方的声明内容分析，所有问题大致可分为3个层次。
第一个层次是若干个案，美方摆出芬太尼出口、高通恩智浦并购案和北韩拥核等问题；中方则提出不再提高现有关税税率、不对其他商品实施新的加征关税措施和双方继续谈判等要求。
他认为，这类个案，90天谈判时间差不多够了。因为这些问题都属于“可交易”的一类。双方分别算一算各自的得失利弊，能让的就让了。
第二个层次属于“结构性问题”，美方在声明中罗列：强迫技术转让、智慧财产权保护、非关税壁垒、网路入侵和网路盗窃、服务和农业等方面的结构性变革等，可多达142个小项。
文扬指出，从中国角度看，美国不对自身经济进行改革，却借口贸易不平衡提高关税、发动贸易战，才是最大的一个结构性问题。
他认为，无论对哪一方，这些问题都比较大，涉及面比较广，而且与全局性问题密切相关。如果可以在明年春天前透过谈判解决，其实在今年春天甚至去年春天之前也早就能解决了。毕竟中美战略经济对话已经进行12年，“很多问题都是陈年旧帐”。
若从乐观的角度看，文扬说，假定中方将本着“有一千条理由将中美关系搞好”的精神，再次将底线后撤，做出重大让步，在90天内谈判解决掉大部分“结构性问题”，也不是完全不可能。
第三个层次的问题，文扬指出，在声明的表面文字当中没有，却嵌在字里行间当中，并牵动所有的个案问题和结构性问题。这就是中美总体关系问题－其中一个最简化也最流行的说法是“修昔底德陷阱”（Thucydides's trap）。
“修昔底德陷阱”是指一个新崛起的大国必然要挑战现存大国，而现存大国也必然来回应这种威胁，这样战争变得不可避免。
文扬分析，公开声明不会直截了当地说，两国元首认识到，中美两国的关系正出现重蹈历史覆辙的危险，面临着崛起大国与守成大国间可能发生的正面冲突。双方工作团队将朝着避免冲突的方向加紧磋商，尽最大努力维持和平—当前发生的事正是这个大问题的反映。
他认为，所以，一个长时期的“打打停停”低烈度贸易战也许注定要发生。在此过程中，最重要的将是危机管控。如何避免失控，避免一路滑向军备竞赛甚至热战，考验大国领导人的政治智慧和能力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost