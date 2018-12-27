韩国计划部署6艘国产新型驱逐舰 2025年后服役

据韩联社 12 月 26 日报道，韩国国防部长官郑景斗 26 日主持召开第 118 次防卫事业推进委员会会议，会上表决通过了韩国防卫事业厅购买 6 艘国内自主研发的新一代驱逐舰（ KDDX ）的提案，这批韩产驱逐舰将从 2020 年后半段起陆续形成战斗力。





韩防卫事业厅表示，引进韩国自主研发的新一代驱逐舰担负保护本国海洋权益和应对海洋纷争使命。虽然第 115 次防卫事业推进委员会会上曾提出这项提案，但考虑到舰艇建造时间相对较长，有必要反映当今最新技术等，因此对该提案进行了 “ 更新 ” 。

据悉，韩国新一代驱逐舰的研发费用为 1.8 万亿韩元 ，包括量产费用在内，总金额超过 7 万亿韩元 。

另外，会上还表决通过了韩国战术信息通信系统（ TICN ）第二批量产计划修正案。韩防卫事业厅表示，修正案依据 11 月联参会讨论结果删除了安保管制体系。





据报道，安保管制体系是韩国军事安保支援司令部的前身国军机务司令部在李明博、朴槿惠政府时期推进的社交网络（ SNS ）军人账户窃听和监听项目。会上表决了韩防卫事业厅更换密码设备，更新相关软件，并决定以对外军售计划形势从美国采购相关设备。

据媒体报道，在韩国海军列装了 KDX-III“ 世宗大王 ” 级驱逐舰之后，对其昂贵的价格和维修费用感到了压力，韩国海军以及国会认为 KDX-III 并不能作为主力军舰大量列装，而且未来韩国 KDX-I“ 广开土大王 ” 级驱逐舰退役后，海军的舰艇缺口还没有替代者，韩国有必要在未来 “ 世宗大王 ” 级驱逐舰之下，研发一种新型舰艇同时替换 KDX-I 和 KDX-II“ 忠武公李舜臣 ” 级驱逐舰。因此在 2009 年，韩国国会批准展开研制并在 2019 年开始建造 6 艘 “ 全新、国际水准的驱逐舰 ” 。

2013

年，韩国大宇海洋株式会社在

MADEX

展上以

“DW8000”

的名义公布出了第一个对标这款新型驱逐舰的模型意在夺取订单。随后韩国海军才公布了项目被定名为

“KDDX

韩国下一代型驱逐舰

”

。

Twitter

sgnypost





